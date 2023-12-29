SPY X FAMILY兩弱點引發棄追潮、被批無法成為柯南小新國民級動畫｜《間諜家家酒》自2022年動畫化後氣勢一時無兩，女主角安妮亞是一位小學生，家有帥氣爸爸和美女媽媽，轉眼就成為一部非常老少咸宜的動畫，來年2月香港就上映電影版「CODE: White」相信又會吸引一家大細入場。但日本那邊，卻漸有讀者表示棄追《間諜家家酒》，並指作品有2大弱點，安妮亞永遠都不可能成為柯南級人氣角色、一樣入屋！網民何出此言？馬上睇睇…



日本X(Twitter)用家永すぎた春（@SpringSnow226）發文表示「《SPY×FAMILY》的確有趣，但在人氣爆發後，似乎故事就開始進入『半永續』模式，令人失去追看的動力，相信很多人都有同感吧。」

間諜家家酒 CODE: White 海報

@SpringSnow226 X截圖

有一位網民跟進reply就說：「主線劇情根本沒推進過」指《SPY×FAMILY》劇情長期傾向寫佛傑家的溫馨日常。安妮亞也沒有落力去取得星星，變了很普通的校園生活故事，加了wakuwaku小冒險，根本忘了特務黃昏組織假家庭，真正目標是接近大總統，套取情報以阻止戰爭，主線劇情毫無進展，不知會拖到何年何月。

SPY X FAMILY劇照

永すぎた春回覆說不是覺得日常劇情難看，只是覺得作品紅了，編輯部想一直「永續」下去，他說：「有人表示可以像《One Piece》或《Naruto》一樣，儲起一年連載份量才再補看，但我不會這樣，希望他寫６至９本單行本就完結，不要拖太久。」此推文反響極大，有近900萬人看過，多達５千幾個轉發，有5.6萬人畀like。不知你又怎想？覺得好看就ok，還是會想故事回到主線？

@SpringSnow226 X截圖

SPY X FAMILY劇照

網民指SPY X FAMILY藏重大弱點、安妮亞成不了第二個柯南

早前也有人分析，《SPY X FAMILY》的構成元素包括：安妮亞造型可愛、其實隱藏真實能力和身份、有推理冒險、要面對神秘敵人，但她永難像《名偵探柯南》一樣成為可以播出十幾廿年，成為日本國民每年都期待推出新電影的「國民級作品」。

網上二創圖片

雖然柯南身邊很多命案，劇中也有見血、死人的情節，但他身邊的人都沒有殺人，但SPY X FAMILY就不一樣，安妮亞的假媽媽約兒表面是OL，真正身份是位現役殺手，動漫中還有繪畫她拿著兩支巨型大針刺殺敵人的畫面。甚至有較極端的網民認為：「約兒是殺手不該過上幸福生活」