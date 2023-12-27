ONE PIECE海賊王1103｜網民力讚催淚神回：熟悉嘅One Piece返嚟喇！｜經過和之國、蛋糕島長達數年的低迷狀況，2023年《One Piece》終於有回勇之感，向《龍珠》超級撒亞人變身致敬的人人果實尼卡神只是一個引爆點，真正重要的是，尾田榮一郎終於好好的交代伏線，以新角色帶動舊角色，一切感動、熱血全都回歸了！女海盜波妮的父親原來就是「Kuma（熊）」，他為大局甘被海軍改造為沒有人性的工具人「和平使者」，多年來這位忍辱負重的真英雄，他的故事終於迎向終結。



女海賊波妮｜真實能力和身份成劇情關鍵

珠寶·波妮為故事發展到「2年後」的「新」角色（都新了好多了，所以加括），屬「最惡世代」十二海賊之一，懸賞金高達貝里1億4千萬。原來她的真身只是個10歲小女孩，因為吃下惡魔果，才可以自由改變年齡和樣貌。在世界會議篇中，她潛入馬力喬亞，在天龍人居住地看到父親「熊」（巴索羅繆·大熊）已完全被洗腦，成為海軍的奴隸，決心實踐計劃，為投靠海軍、甘被改造為機械奴隸的爸爸洗淨惡名。

波妮看到父親「熊」（巴索羅繆·大熊）已完全被洗腦

波妮真身只是個10歲小女孩，因為吃下惡魔果，才可以自由改變年齡和樣貌。

故事發展至1090期左右，波妮與路飛完全不敵海軍高層「五老星」之一的Saturn「土星」（路飛因劇情需要總是會先戰敗），被牛鬼果實的能力耍弄，此時「熊」出手救人，卻不知眼前人就是吃了果實、變成長的女兒。

「熊」出手救人，卻不知眼前人就是吃了果實、變成長的女兒。

「熊的一生」近年少見感人洋蔥位

死去前「熊」更講了一句：「如果你遇到波妮、代我跟她說一聲：祝你10歲生日快樂」實在是太催淚，之後尾田以一頁去畫「熊」的人生走馬燈，「熊」對波妮、對伙伴的回憶都活現在紙上，催淚級數比得上索柏「折不斷的旗」、奈美「路飛救救我」。

「如果你遇到波妮、代我跟她說一聲：祝你10歲生日快樂」

外國網民將「熊」人生不同階段奔跑的姿勢、重製成精美的wallpaper

熊吹飛草帽小子一族有原因

其實在特訓期間，芬奇在尋找千陽號時，已發現「熊」在為他們守船（最近解釋因為看守人人果實尼卡種），又得知他在2年前以貓肉球掌風「吹飛」草帽小子一行人，是想保他們一命，並送他們到指定目的地特訓，實在是用心良苦。但這個秘密，芬奇究竟有沒有對路飛們說呢？聽講，下回1104作者就會回收及交代「熊」多年來成為「暴君」、被洗腦改造為機械人和平使者的原因，在漫畫沒有講的背後，他究竟為路飛一行人做了多少事。

「熊」2年前以貓肉球掌風「吹飛」草帽小子一行人，是想保他們一命

芬奇遇上「熊」，得知他在2年前以掌風攻擊草帽小子一行人背後動機。

網民：手法感人但重覆，希望見好就收盡快寫完

不少網民在網上及YouTube得知新劇情進展，不少人表示：「和之國就棄了…要再追嗎？」有人認同尾田寫感動位的手法仍然動人，但笑言每次路飛遇強敵時都要先輸，之後同伴受欺凌，他才會加buff儲氣，最後出手K.O.敵人，這套路已經看到厭，好在《One Piece》終於都要跟「五老星」開戰，而且那麼快就打倒一個，進度相當快，希望真的不要再拖，好好完結這名作。