元宇宙性侵｜根據NY News報導，英國一名年齡未滿16歲少女，日前向警方報案，指她在「元宇宙」（metaverse）虛擬實境空間中的分身，早前被多個陌生男性用戶集體性侵犯。警方接報後亦正式展開調查這全英國英國首宗「元宇宙性侵犯案」。並表示現時英國法律未就虛擬空間遭受性侵等行為制定明確指引，就算當事人心理上受到多大的傷害，恐怕也無法對這些惡劣的性犯罪者作出起訴。



心理創傷更難痊癒

少女向警方表示，案發時她在家中戴上VR頭罩裝置，在元宇宙玩VR虛擬實境遊戲，後來她控制自己的虛擬化身Avata進入「房間」，突然遭多名陌生男性用戶集體性侵。警方解釋為何會承辦此案：「即使這位少女身體沒有任何物理傷害，但她的心理創傷卻是真實的，與其他在真實世界發生的性侵受害者一樣，心理創傷帶來的影響，比身體的傷害需要更久的時間才能回復。」

示意圖（AI生成）

警方雖然受理案件，但有分析指根據現時英國法律，性侵行為定性為「未經同意發生身體上的性接觸」，警方擔心就算經IP追查到犯案者，但根據現有法律很可能根本無法起訴。除了起訴困難，很多人認為當事人只是在game內被性侵，肉體上並沒有任何損傷，指警方接案是小題大做、做show，質疑警方不應該浪費人力物力去處理。而華文媒體轉載行件後，竟有不少網民抱開玩笑的心態留言：「究竟是甚麼game？好像很厲害」「這遊戲哪裡買」、「是不是《刀劍神域》？」

《刀劍神域》中曾描寫女主角亞絲娜在VR世界被禁困性侵。

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英國內政大臣James Cleverly 則認為大眾應該正視此案，事關VR虛擬空間將來會愈來愈多人使用，且真實感亦不斷提高，加上不同年齡的人都有機會處於相同的空間，有機會成為兒童性侵案的溫床：「我知道很多人認為，這又不是真的，但是虛擬實境具有令人難以置信的真實感，我們現在討論的是一名受到創傷的孩子」他又說，敢在虛擬實境性侵兒童，這些人很可能也僧在現實世界做出同樣可怕的事。

「很多人認為這又不是真的被非禮，為何小題大做，但虛擬實境的真實感令人難以置信，電腦另一端真的存在一位受到創傷的孩子。」