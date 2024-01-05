BMW iX2抵港！52.9萬豪華電動SUV正式登場，新車於尖沙咀展出｜寶馬BMW iX2終於在不少車迷期待之下，正式抵港！以一架緊湊型電動SUV，新車一換一價只需52.9萬起，而且更在尖沙咀展出新車，車迷們可以近距離接觸新車，週末必到！



BMW iX2嶄新的純電動車，以出色的動靜內外設計引領BMW i系列車型。融入運動型轎跑車（SAC）的概念，iX2在外觀上展現了運動感。而且車身尺寸相比上代增長，搭配BMW Iconic Glow雙腎形鬼面罩的耀目光感設計，加上LED光纖技術為車輛營造出清澈白光，展現出與眾不同的動感。

全新BMW iX2 xDrive30 M Sport終於抵港

車迷更可以選配M Sport Package Pro，提供空氣力學完善的外觀細節，如M高光尾翼、M Sport前排座椅、M安全帶及M Compound Brake複合制動系統。標配19吋M輕合金輪圈，可選配最大20吋的輕合金輪圈。車尾行李箱容量為525至1400公升，並搭配全景天窗，打造通風且光線充足的駕乘環境，營造敞篷般的氛圍。

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iX2內部配置亦非常優越，擴大的車身尺寸提升了車廂空間，全景玻璃天窗連接車內外，營造出開揚的駕乘感覺。BMW Live Cockpit Professional提供大型曲面顯示螢幕，方便調教音樂、導航和各種車輛設定及操作。座椅設計採用柔軟的Veganza透氣皮質，純素皮革配有細緻縫線，而Harman Kardon HiFi喇叭系統則提供強勁音樂體驗，為純電車的駕乘注入新的活力。

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搭載230 kW/313 hp系統輸出，0-100km/h只需5.6秒。64.7 kWh電池，實現WLTP循環續航里程達至417-449公里。具備自適應能量回收和MAX RANGE功能，進一步提升續航里程。最新的交流電及直流電充電技術使iX2在家中或外出都能快速方便地充電，最大充電功率達130 kW，10分鐘即可補充足夠行駛120公里的電量，而64.8 kWh高壓電池只需29分鐘即可從10%充電至80%。BMW iX2是一輛兼具動感外觀、豪華內裝和卓越性能的先進純電車型，為電動車領域帶來全新的驅動力。

BMW iX2及全新iX1 eDrive20純電車車展將於1月5日至7日，於海港城海運大廈展覽大堂舉行，而且如果在現場即場買車iX2 xDrive30 M Sport可以「早鳥價」52萬9900元起預購新車（一換一）；如果選購iX2 xDrive30 M Sport Pro版更亦需要52萬9900元起預購新車（一換一）。