Smart #1 Premium／BRABUS新車試駕｜好玩實用SUV高性價比選擇

Smart #1 Premium／BRABUS新車試駕｜Smart終於回來了，今次帶來兩款定位不同的小型電動SUV，包括#1 Premium及#1 BRABUS，究竟今次重生的Smart會否再帶來驚喜？記者今次就一口氣試駕兩款新車，看哪一款新車適合大家，以及值不值得大家入手。



其實早在1982年，鐘錶界Swatch總裁忽發奇想，希望利用自家Swatch手錶的青春風格推出一款輕巧小型汽車，當初就找來VW福士合作，可是後來VW福士因為覺得同自己開發緊既小型車市場有衝突因此最後退出。之後Mercedes Benz表示非常有興趣合作，成功合作後，以Swatch既S、Mercedes Benz既M，再加上ART 組成「SMART」這個品牌名稱。

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Smart回歸帶來2款全新電動SUV #1 Premium及#1 BRABUS

隨後98年開始推出不同小型汽車，最iconic當然是Smart forTwo，車身迷你細小只有兩個座位，吸引好多年青人入手。後來更推出Smart forTwo的EV電動版，可惜只是換湯不換藥，以及馬力同續航力極度不足，最後失敗收場。後來2019年，Benz就找中國吉利汽車合股重新發展Smart的電動新車。以Benz德國風車身設計，加上吉利最擅長電動車底盤設計，終於成功研發推出Smart #1系列電動車。

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Smart #1 BRABUS性能非常超卓

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今次記者試駕了Smart #1 Premium和BRABUS兩款全新的電動車，這兩款車型擁有截然不同的風格和性能。首先，Smart #1 Premium打破了傳統的Smart小型車形象，轉向小型SUV路線。車身尺寸相對較大，長約4.3米，寬約1.82米，高約1.63米，軸距約2.75米，充分展現了其寬敞的車內空間。即使是入門的Premium版本，內部設計非常搶眼，擁有12.8吋特大屏幕和8吋資訊屏幕，以及10吋大的Head Up Display。操作界面人性化，支持Apple CarPlay並可透過英文語音操作，並且搭載了13隻Beats音響喇叭系統和多達64款顏色變化的氣氛燈，提供了豪華的駕乘體驗。而BRABUS版本則更加注重運動風格，配備了專屬的車身擾流組件、19吋Dynamo合金輪圈、鮮紅色brake鉗，以及Alcantara物料的三幅式軚環，整體外觀更具跑車感。.

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在性能方面，Premium版本搭載了單摩打後驅系統，272ps馬力，343Nm的峰值扭力，0-100km/h加速僅需6.7秒，WLTP計算的續航力可達440km，並且支持直流快充，30分鐘充滿80%電。BRABUS版本則搭載了雙摩打全驅系統，馬力達428ps，峰值扭力達543Nm，0-100km/h加速僅需3.9秒，雖然續航力稍微減少至約400km，但整體性能更為強大。

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試駕時，Premium版本駕駛時非常舒適，而且就算是平版本安全配置非常齊全，包括Lane Keep、前車距離、後車距離等功能，甚至還提到了免費的自動泊車功能，為駕駛帶來更多便利。BRABUS版本則有更強的馬力和更迅猛的推背感，相對於Premium版本更適合追求極速體驗的用戶。

Smart #1最平由29萬9千起

Smart #1 Premium售價為$299,000（一換一）、Smart #1 BRABUS售價為$339,000（一換一）。總括而言，Smart #1 Premium和BRABUS兩款電動車的亮點在於其不同的風格和性能配置。一般家庭或車迷，其實Smart #1 Premium已經相當抵玩夠用，性價比非常高！相反，想有跑車感覺，只是加多4萬元的BRABUS當然是不二之選。

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