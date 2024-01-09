Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 真無線耳機 CES2024發表｜德國耳機商森威海爾於 CES 美國消費電子展 2024一口氣發表三款新耳機，包括品牌最頂級的真無線耳機新作 MOMENTUM True Wireless 4，藍牙格式更新至 5.4，支援 LE Audio 及LC3低延遲版SBC格式，預計3月上市、售價未定。



已加入Sonova Consumer Hearing門下的Sennheiser，推出新旗艦級真無線藍牙耳機MOMENTUM True Wireless 4，這款耳機在音質、主動降噪、藍牙編碼支援以及電池續航力等多個方面都有令驚艷的進步。

Sennheiser推出新旗艦級真無線藍牙耳機MOMENTUM True Wireless 4

音質方面，採用自主研發的7mm動圈單元，通過精細調音提升了高頻響應，3-5千赫頻段更加清晰、8千赫附近的刺耳感也有改善，中頻段解析度也更加清澈，營造出廣闊的音場空間，有利於長時間使用。

採用自主研發的7mm動圈單元，通過精細調音提升了高頻響應

藍牙編碼繼續使用高通晶片，支援aptX Lossless編碼，實現與CD相當的44.1千赫/16位元高音質傳輸。也兼容了下一代的LC3音頻編碼技術，在相同的音質下可以降低50%以上的頻寬占用。此外還兼容了Snapdragon Sound系統，在音質、通話品質和延遲方面都有所加強。

兼容了Snapdragon Sound系統，在音質、通話品質和延遲方面都有所加強。

ANC主動降噪雖然未有改變每邊耳機3個收音咪的設計，但由於收音咪本身有強化，降噪效果比前代更加自然，通透模式亦實現了更好的白噪聲抑制、更自然的人聲還原。而大家最關心的免提通話品質，新作報稱音頻收音演算法也有改善，可以讓對方的聲音更立體化，感覺位於你前面而不是腦內，減輕長時間通話的疲勞。而高通Snapdragon Sound和AI技術的強化，當你身處在嘈雜環境，耳機仍只會捕捉使用者本身的聲音，與你通話的另一邊，也有更好的體驗。

外觀設計採用與前代類似但更加粗獷的金屬質感,並增加IP54防塵防濺功能。充電盒採用MOMENTUM系列標誌性的布質材料。電池續航力方面，通過新電池技術，續航可達7.5小時，配上充電盒則可達30小時，比前代產品增加2小時。8分鐘快速1小時電量，完全充滿亦只需1.5小時。

充電盒採用MOMENTUM系列標誌性的布質材料。

總體而言,MOMENTUM True Wireless 4在聲音表現、主動降噪、連接品質、通話清晰度和續航能力等各個方面都有顯著提升。由母公司似乎在商品聽歌水準外，希望加上更多商用元素，比如MTW4就支援 Auracast 廣播音訊，可以聆聽專屬的廣播電台podcast內容；外觀上在MTW3的基本上採用了改色+新色（共有黑鐵／白銀／銅色）預計3月上市、售價未定。

MOMENTUM True Wireless 4共有黑鐵／白銀／銅色，預計3月上市、售價未定。

同一展覽內還發表了Sennheiser Momentum Sport 這支與芬蘭運動用品品牌 Polar 合作的運動耳機，追加了不少運動感測功能，預計 4 月發售。

與芬蘭運動用品品牌 Polar 合作開發 Sennheiser Momentum Sport 運動耳機。

平民版頭戴式耳機亦推出 Sennheiser Accentum Plus 升級版本，加入 3.5mm 耳機插，當不使用藍牙連接時，亦可當作有線耳機使用，按鍵轉為觸控、加送耳機套，預計 2 月發售。