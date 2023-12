AK HC4 USB DAC評測|Astell&Kern (簡稱AK) 韓國個人音響廠,近排發力狂出手機聽歌配件,繼藍牙+USB DAC兩用的AK HB1,新款小尾巴USB DAC HC4 又開賣了。它只需 $1,720,更是AK首支內置32bit升頻的小尾巴,就算iPhone / Android手機+串流音樂,都可以享受高清無損音色。



你可能會考慮,AK HB1 玩埋藍牙遙控駁手線耳機都不過$1,880,為何還要「走回頭」玩USB駁線的AK HC4 呢?因為AK HC4 的硬件加了一粒 32bit DAC 晶片 「AK4493S」,開動 DAR (Digital Audio Remaster) 升頻功能後,手機聽spotify、Apple Music都可以升頻至類似 DSD 256 的高清原聲錄音模擬風格。總結:要輕便無線可以揀AK HB1,想玩盡手機聽歌最靚音色,就要揀AK HC4 USB DAC。

AK HB1 Astell&Kern便攜藍牙耳擴開箱|小黑磚解放手機聽歌潛力

USB DAC HC4 開賣了,售價 $1,720(鍾世傑 攝)

安裝輕鬆一插即用

實際試玩,AK HC4 USB DAC連開關都沒有,也不必充電,以USB-C / Lightning 線連接手機充電口,馬上就會自動開機。機身另一端則為3.5mm / 4.4mm 雙耳機插座(不能同步使用),駁上耳機後馬上聽得。

AK HC4 USB DAC連開關都沒有,也不必充電,一駁即玩。(鍾世傑 攝)

雙重屏蔽傳輸線 阻絕一切干擾

雖然隨便一條雙頭USB-C駁線都可連接AK HC4跟手機,但真的盡量別遺失跟機送的:USB-C to USB-C/USB-C to Lightning 傳輸線,因為它採用雙重屏蔽結構,包覆著鋁膜屏蔽層,極大地降低外界噪音干擾,散賣都值成百蚊。

USB-C to USB-C/Lightning 傳輸線採用雙重屏蔽結構,包覆著鋁膜屏蔽層,阻絕噪音干擾。(鍾世傑 攝)

試聽後感想:分析力大強化.音色媲美AK中價DAP

記者以AK HC4 駁Sony Xpeira 1V試聽了 Apple Music 的IVE《Baddie》,比起沒使用耳擴,HC4擴展了耳機的音場,令人聲和背景聲之間層次更分明,能夠聽到更細緻的樂器演奏。這一點跟AK前2代USC DAC(HC2/HC3)一脈相承,而HC4則做得更好,建議配合一些分析力比較好的耳機,中音及分析力將大大加強,而低音會更加暖,完全是AK DAP的風格。

記者以AK HC4 駁Sony Xpeira 1V試聽了 Apple Music 的IVE《Baddie》(鍾世傑 攝)

DAR 升頻功能

之後改用iPhone 15 Pro Max ,試聽AK HC4 的 DAR 升頻功能,Astell&Kern 為HC4 加入一顆 AK 4493s 解碼晶片,支援 Native DSD256 和 32bit/384 kHz 的高解析度音源,可同時用於手機、平板、電腦聽歌,令串流音樂upscale 至接近錄音室原音水平。一開動後,串流歌曲帶扁平的聽感,馬上變得更立體更具層次,人聲的細節都出來了。不過有部份錄音太舊太爛的舊歌,DAR 升頻後聽感怪怪,很多渣渣雜音,此時就可以熄了DAR 。

之後當然要試聽聽AK HC4 的 DAR 升頻功能(鍾世傑 攝)

關於AK HC app

由於記者同時想試一試android專用AK HC app,但後尾發現其實它並無EQ校聲用途,只是補完部份品牌Android手機接駁AK HC4後無法在手機駁音量的相衝問題。AK HC4本身其實有實體音量掣,又或像記者使用Sony Xpeira 1V可在手機正常校音量,其實不必刻意裝AK HC app。iPhone用家更不必介紹app store沒有這個app,事實上根本無需要用。

android專用AK HC app其實唔用也沒太大問題。(鍾世傑 攝)

AK HC4 USB DAC spec.

機身物料:鋁金屬

DAC 晶片:AKM AK4493S

採樣率:PCM : 8kHz ~ 384kHz(8/16/24/32bits per Sample)DSD Native : DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo|DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo|DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

輸入:USB Type-C(支援 UAC 1.0 & UAC 2.0)

輸出:3.5mm(Unbalanced)|4.4mm(Balanced, Only 5-pole supported)

輸出功率:Unbalanced:2Vrms|Balanced:3Vrms(Condition No Load)

尺寸:29.5 x 64.5 x 14.5 mm/31 g

售價: $1,720(香港代理ECT)