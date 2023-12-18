AK HC4 USB DAC評測｜Astell&Kern （簡稱AK) 韓國個人音響廠，近排發力狂出手機聽歌配件，繼藍牙+USB DAC兩用的AK HB1，新款小尾巴USB DAC HC4 又開賣了。它只需 $1,720，更是AK首支內置32bit升頻的小尾巴，就算iPhone ／ Android手機+串流音樂，都可以享受高清無損音色。



你可能會考慮，AK HB1 玩埋藍牙遙控駁手線耳機都不過$1,880，為何還要「走回頭」玩USB駁線的AK HC4 呢？因為AK HC4 的硬件加了一粒 32bit DAC 晶片 「AK4493S」，開動 DAR (Digital Audio Remaster) 升頻功能後，手機聽spotify、Apple Music都可以升頻至類似 DSD 256 的高清原聲錄音模擬風格。總結：要輕便無線可以揀AK HB1，想玩盡手機聽歌最靚音色，就要揀AK HC4 USB DAC。

AK HB1 Astell&Kern便攜藍牙耳擴開箱｜小黑磚解放手機聽歌潛力

USB DAC HC4 開賣了，售價 $1,720（鍾世傑 攝）

安裝輕鬆一插即用

實際試玩，AK HC4 USB DAC連開關都沒有，也不必充電，以USB-C / Lightning 線連接手機充電口，馬上就會自動開機。機身另一端則為3.5mm ／ 4.4mm 雙耳機插座（不能同步使用），駁上耳機後馬上聽得。

AK HC4 USB DAC連開關都沒有，也不必充電，一駁即玩。（鍾世傑 攝）

雙重屏蔽傳輸線 阻絕一切干擾

雖然隨便一條雙頭USB-C駁線都可連接AK HC4跟手機，但真的盡量別遺失跟機送的：USB-C to USB-C／USB-C to Lightning 傳輸線，因為它採用雙重屏蔽結構，包覆著鋁膜屏蔽層，極大地降低外界噪音干擾，散賣都值成百蚊。

USB-C to USB-C／Lightning 傳輸線採用雙重屏蔽結構，包覆著鋁膜屏蔽層，阻絕噪音干擾。（鍾世傑 攝）

試聽後感想：分析力大強化．音色媲美AK中價DAP

記者以AK HC4 駁Sony Xpeira 1V試聽了 Apple Music 的IVE《Baddie》，比起沒使用耳擴，HC4擴展了耳機的音場，令人聲和背景聲之間層次更分明，能夠聽到更細緻的樂器演奏。這一點跟AK前2代USC DAC（HC2/HC3）一脈相承，而HC4則做得更好，建議配合一些分析力比較好的耳機，中音及分析力將大大加強，而低音會更加暖，完全是AK DAP的風格。

記者以AK HC4 駁Sony Xpeira 1V試聽了 Apple Music 的IVE《Baddie》（鍾世傑 攝）

DAR 升頻功能

之後改用iPhone 15 Pro Max ，試聽AK HC4 的 DAR 升頻功能，Astell&Kern 為HC4 加入一顆 AK 4493s 解碼晶片，支援 Native DSD256 和 32bit/384 kHz 的高解析度音源，可同時用於手機、平板、電腦聽歌，令串流音樂upscale 至接近錄音室原音水平。一開動後，串流歌曲帶扁平的聽感，馬上變得更立體更具層次，人聲的細節都出來了。不過有部份錄音太舊太爛的舊歌，DAR 升頻後聽感怪怪，很多渣渣雜音，此時就可以熄了DAR 。

之後當然要試聽聽AK HC4 的 DAR 升頻功能（鍾世傑 攝）

關於AK HC app

由於記者同時想試一試android專用AK HC app，但後尾發現其實它並無EQ校聲用途，只是補完部份品牌Android手機接駁AK HC4後無法在手機駁音量的相衝問題。AK HC4本身其實有實體音量掣，又或像記者使用Sony Xpeira 1V可在手機正常校音量，其實不必刻意裝AK HC app。iPhone用家更不必介紹app store沒有這個app，事實上根本無需要用。

android專用AK HC app其實唔用也沒太大問題。（鍾世傑 攝）

AK HC4 USB DAC spec.

機身物料：鋁金屬

DAC 晶片：AKM AK4493S

採樣率：PCM : 8kHz ~ 384kHz（8/16/24/32bits per Sample）DSD Native : DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo｜DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo｜DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

輸入：USB Type-C（支援 UAC 1.0 & UAC 2.0）

輸出：3.5mm（Unbalanced）｜4.4mm（Balanced, Only 5-pole supported）

輸出功率：Unbalanced：2Vrms｜Balanced：3Vrms（Condition No Load）

尺寸：29.5 x 64.5 x 14.5 mm／31 g

售價： $1,720（香港代理ECT）