智能家居1O1O HOME服務推出，10GB極速寬頻+四網合一未來家居體驗｜HKT 早前推出嶄新智能家居品牌「1O1O HOME」，以優越的服務及智能方案，為用家締造未來家居體驗。



在科技發展日新月異的今天，智能家居已成為許多人渴望的生活方式，而風靡全球的智能家居概念，亦正式登陸香港。日前，香港電訊推出全新智能生活品牌「1O1O HOME」，透過結合香港電訊在固網、寬頻、流動網絡及電視娛樂的四網優勢，配合不同智能家電，為用家締造嶄新的智能生活體驗，重新定義什麼是優質的家居生活。

HKT指已將10Gbps寬頻覆蓋達80％的大廈

作為HKT旗下全新服務「1O1O HOME」，在產品及服務上均融入「1O1O」的優質理念。在貼心的用家服務方面，1O1O HOME 提供24小時技術支援熱線，讓用家可即時解決各種家居網絡問題;又提供一對一的手機及寬頻顧問服務，協助用家無縫過渡到嶄新的智能生活。1O1O HOME 更會與用家保持緊密聯繫，讓他們成為最先體驗各類嶄新科技產品的尊貴客户。

即場示範當利用10Gbps家居寬頻配合Wi-Fi 7 router後，上下載速度可達至3Gb以上。

在打造智能家居方面，1O1O HOME 充分發揮香港電訊「四網合一」的技術優勢，以10G光纖網絡及5G流動網絡為基礎，再配合多款智能家居產品，如可連網的電視、揚聲器、燈具等，為用家構建出色的智能生活體系。透過手機應用程式或電視屏幕，用家可一目了然家中的所有智能設備，並輕鬆控制，打造出自動化的智慧家居。

圓方的io.t by HKT概念店中，與Samsung合作示範與SmartThings智慧家居。

其中一個十分實用的新服務，可以直接利用App為家中固網電話飛線至手機上（自由設定在家及離家模式）。

為讓用家親身體驗 1O1O HOME 的智能生活方案，香港電訊特別與三星合作，在圓方的io.t by HKT概念店開設全港首個「1O1O HOME｜Samsung」智能家居示範單位。現場設有多款三星智能電視、家電等產品，示範如何透過三星的SmartThings系統，實現連網控制、家居安保等功能。再配合香港電訊的光纖、5G網絡及Now TV娛樂服務，讓參觀者可一嘗接軌世界的智能生活是何等便利。