SEGA《人中之龍8》首播評價出爐　創下系列最高分　1月必玩大作

由 SEGA 開發及發行的日式角色扮演遊戲《人中之龍8》今日媒體評價解禁，於 Metacritic 上獲取了 90 分的超高評價，創下系列史上最佳的成績，該作目前預計會在兩天後也就是 1 月 26 日正式登錄於 PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S 平台，看來絕對是款 1 月必玩的電玩大作。



《人中之龍8》是繼《人中之龍0 誓約的場所》之後再度採用雙主角制，玩家能操作代表「未來」的春日一番與代表「過去」的桐生一馬。據官方所述，本作也會是桐生這位角色的告別之作，曾陪伴我們多年的堂島之龍如今也因罹癌而日漸衰弱，頭髮也變得花白。

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而在地圖上也在「神室盯」與「橫濱．伊勢佐木異人町」之外新增了首座海外舞台「夏威夷」，玩家將操作春日於異國尋找親生母親「茜」的行蹤，而他也恰巧在此處遇到了傳說中的黑道桐生一馬，並得知日本與夏威夷的黑社會都在尋找自己的母親。

在 Metacritic 上目前累積了 70 條評論，其中 69 條都為「正面評價」，這邊小編會挑選幾個評價做敘述：

《人中之龍8》擁有引人入勝的故事、超級有趣的遊戲玩法和豐富細緻的支線任務，為《人龍》系列樹立了新標準。



《人中之龍8》承載了之前系列裡最棒的玩法與系統，並對其進行了擴展。新的機制將既有的遊戲玩法變得更加精緻，且新的角色與舊的角色相結合，創造出令人驚嘆的故事。新龍正式繼承了舊龍的火炬，替《人龍》系列達到巔峰，同時又讓玩家對未來充滿期待。



《人中之龍8》是我們近年來玩過的最棒的角色扮演遊戲之一。出色的戰鬥、精彩的角色以及令人難以置信的怪異風格使其絕對不容錯過。且這遊戲真的做得太耐玩，我們可能還需要再花三週以上的時間才能將它完全打通。



如果你之前從未玩過《人龍》系列，那不推薦你直接從《人中之龍8》開始，因為你必須了解這個系列背後的故事才能從中獲得最大的樂趣。不過，如果你長年來一直關注著桐生和春日的旅程，那我得說《人龍8》絕對是完美的，這就是玩家們想要的。



SEGA 雖然早已輸掉了主機大戰，但作為遊戲發行商他們還是擁有不可撼動的實力。《人中之龍8》是一款完美的續作，糾正了前作中的錯誤和疑慮。不僅擁有令人難以置信的戰鬥系統，人中之龍工作室也編寫出了最引入勝的冒險故事。雖然現在才一月，但我認為《人龍8》絕對有機會成為年度遊戲的有力競爭者。



綜觀所有評價看來，評論家都十分滿意《人龍8》的遊戲系統與故事設計，甚至有人將它稱為 JRPG 的頂峰之作，也認為它能入圍今年 TGA 的「年度遊戲」。

《人中之龍8》將在 1 月 26 日正式發行，登陸平台包含：PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S，在 25 日的晚間 23:59 前進行購買將能獲得「快速培育成長包」以及「特殊職業包」。

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