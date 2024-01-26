Gundam SEED Freedom｜HG飛昇自由高達模型開箱Rising Freedom（振揚自由鋼彈）｜高達SEED Freedom 劇場版已在日本上映，兩部新主角機中的HG 1/144 飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型已經上市，即睇開箱及組合過程報告。



HG 1/144 飛昇自由高達 優點/缺點整理

反正全世界都已劇透了，的確，全新機體飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 只是電影版前期機體，後面就換乘改良型 Mighty Strike Freedom 了。這部中期機最大特點是加設了Wing Gundam 式的「瞓底當變飛機」玩法，究竟好唔好玩？型唔型？

HG 不朽正義高達模型開箱 Immortal Justice Gundam SEED Freedom

評分：80分

優點：粉紅透明特效及粉藍透明光盾的遍光用料發色超靚。變型前後都很札實、用手搖動也沒有鬆動的感覺。

缺點：9成位置都已分件分色，素組已很終於原設定。比較具爭議的是雙翼上的白邊需要用貼紙補色。



SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

頭部｜線條明顯比過去的HG更有立體感，不過很多人不太喜歡新自由的嘴巴是白色的。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

身體部份｜完全分色，雙膊關節可向前拉多一格，腰可前後左右擺動。髖關節也是雙重轉動軌，增加雙腳上提的幅度。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

+ 2

雙臂｜幾乎沒有任何夾口，膊甲許小噴咀都已分色，為配合MA變型更做了多一重關節，對雙手擺動阻礙極微。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

雙腿｜線條比過去的自由高達更幻更圓滑，不過對比同期發售的MR魂版，HG版就沒那麼長腿；分件出色極少夾口，而且八字開腳幅度超高，腳板貼地性好，唯改成「高踭鞋」設計就不是人人能接受。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

背翼｜因為飛昇自由高達可變MA，背翼中間多了一組可以向上反的「飛機頭」部件，分色分件非常細膩，機頭甚麼有一對小小的可收納定風翼，極有心思。用色方面雙翼變為藍黑底+白邊，中間又有一對長砲，造功出色夠薄夠輕，唯一可惜是白邊需要用貼紙補，但也有好處，就是令背翼更輕更薄，不需使用action base支撐架也能穩定站立。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

+ 4

武器及盾牌｜武器除內置的雙翼主砲／和腰砲，還有一對光束刀、1把光束來福槍、光盾，以及一個可變成遙控子機的實體盾牌。全部分色分件都非常出色，砲口有分件；光束來福槍以三文治式夾件，左右兩塊件有通窿，只要簡單用marker上色，就增加了細緻度。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

+ 6

變型玩法｜很多人覺得變型多餘和簡陋，但其實這種變型自從Wing Gundam 和靈格式都一直存在，將盾和槍硬生生串在一起，機體在旁邊看有點太厚。好在變型並沒令到機體結構鬆散，高身腳比例都算靚；所以，不喜歡變型就別去變啦。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

+ 2

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

本文圖片來源：Gundam Base Blog