電子點餐app連鎖餐廳爆私隱問題｜早前（29／1）私隱專員公署發布本地10家連鎖餐廳的電子點餐app，發現多項可能違反私隱條例的情況。而餐飲業協會會長黃家和於商台早上訪問中更坦言，如覺得自己私隱被侵犯，大可以「唔好幫襯」。



私隱專員公署日前發表報告，指出在對10間提供手機App點餐服務的本地連鎖餐廳進行實地測試後，發現這些餐廳存在多項可能違反私隱條例的情況，值得社會各界密切關注。報告指出，十間餐廳均會在未經用戶同意下追蹤其在App內的喜好、交易紀錄等個人資料。其中，大家樂、大快活、肯德基及吉野家更會強制收集顧客的姓名、稱謂、電話及電郵等個人資料，甚至在顧客選擇「訪客身份」點餐時亦如此。

更令人震驚的是，10間餐廳均表示收集所得的顧客資料將會用於直接促銷用途。雖然九間餐廳在註冊時提供選項讓用戶選擇是否同意接收推廣訊息，但七間餐廳的預設選項竟然是「同意」。當中沙嗲王的App更完全沒有提供退訂選項，情況令人十分擔憂。

不少餐廳提供手機app點餐

對此，今日（30／1）餐飲業協會會長黃家和於電台早上訪問中坦言，電子點餐的確能幫助業界解決人手問題，但他強烈不鼓勵餐廳濫用顧客資料。不過，他建議若顧客認為私隱受損，可以選擇直接「唔好幫襯」有關餐廳。

餐飲業協會會長黃家和於電台早上訪問中坦言，如果顧客認為私隱受損，可以選擇直接「唔好幫襯」該餐廳。

最後私隱專員公署認為，電子點餐雖為顧客帶來方便，但餐廳仍必須嚴格遵守法例，不能濫用顧客資料，更不能在未經同意下用作推銷之用。業界期望當局加強監管，並提醒顧客謹慎保障個人私隱，避免資料被非法盜用。