Netflix又加價｜去年才以打擊非同住用戶share帳戶為名，以取巧手法全球加價（要支付更多才能維持原有服務質素），但根據《華爾街日報》的報導，Netflix正計劃在全球發動下一次月費加價！



美國編劇加薪在即、Netflix要用戶埋單

近年荷里活片商榨壓幕後工作人員，曾有編劇爆料，負責寫收視極佳的劇集劇本，最終僅得數百美元薪水，引發起美國編劇工會(WGA)發動長達5個月的大罷工，40億美元的經濟損失根本雙輸。終於在9月尾，WGA結束罷工，並開始投票表決制定包括Netflix在內、與7大荷里活工作室之間的新合同。這可能會改變流媒體業務的運作方式，片商需支付更大成本才能繼續營運。美國編劇成功爭取更多更合理的薪酬本來是好事，但要賺到盡的Netflix，卻打算以加月費來應該這項新開支！

美國編劇成功爭取更多更合理的薪酬本來是好事，但要賺到盡的Netflix，卻打算以加月費來應該這項新開支！

美國編劇工會結束發動長達5個月的大罷工，成功爭取更多更合理的薪酬。（視覺中國）

去年以打擊分享帳戶為名變相加月費

《華爾街日報》指行動在未來數周後，由美國和加拿大開始加價，至於加幾多就未清楚，向Netflix方面查詢、對方亦拒絕評論。2023年, Netflix 已在全球變相加價，取消每月9.99美元的中階基本無廣告月費plan，如果想不看廣告、想有高清畫質，就要支付15.99美元月費；再以打擊非同住用戶分享帳戶為由，再推可分享（上限2人）戶口的豪華計劃（19.99美元／月）。然而因為包含廣告的6.99美元月費計劃比想像中更好反應，用戶最終都肯乘乘付錢，Netflix的加價行動並未如事前般阻礙重重，令他們對再加價更有信心。

去年Netflix才以打擊分享帳戶為名變相加月費

編劇人工加幾多、Netflix月費就加幾多？

今次美國編劇工會結束罷工的條件，基本包括Netflix、Disney Plus、Hulu和其他串流服務供應商，必須與編劇工會分享流媒體收視數據，讓編劇知道自己工作的真工表現，從而計算相應的分成。未來，高預算串流電影編劇的最低工資將增加18%，分紅增加26%的。根據WGA的估算，他們的新合同成本僅相當於Netflix年度收入的0.2%，但Netflix就認為羊毛應出在羊身上，你要睇真人版《One Piece》第2季，就要幫他們埋單。未來當編劇復工，Netflix就會增加1至2美元（約港幣7.8至15.66元）月費，即香港區又要加15蚊。

你要睇真人版《One Piece》第2季，就要幫他們埋單。

Disney Plus一樣照加

而相信大家都已留意到，另一串流平台Disney Plus 亦即將在11月起打擊非同住用戶share，其實都是照著Netflix的做法推行，變相加價。《華爾街日報》指D+未來同樣有計劃以漲價來應付編劇的新薪酬。明明觀眾想要的是幾個平台鬥出新作品，想不到「串流娛樂大戰」，竟然是一場加價戰……Disney+突公布加價23％！想保留現有＄73月費須接受3大降級