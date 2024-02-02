人氣YouTuber團隊JFFT公開年宵發售之精品，當中一款JFFPin 2024 Q版人像襟章，被一家香港設計公司perks production出信指控抄襲其包裝及呈現方式；網民認為這類pins的包裝設計都大同小異，指控根本口同鼻拗。



年宵市集出精品｜JFFT被指控抄襲

15萬追蹤搞笑YouTuber「男團」JFFT成員「床哥」早排因為駐校實習社工2日就被教師聯署辭退而引發風波，近日團隊又有花生。原來JFFT將在2月3-9日於啟德AIRSIDE參與Marketoo新年年宵市集，推出大量精品。當中一款JFFPin 2024 Q版人像襟章，本身只是很常見的金屬Die-cut 頭像設計，疑因為其「倒V型」卡背設計，被一家香港公司perks production出信指控抄襲其包裝設計。

左起：JFFT / PERKS PRODUCTION IG截圖

原來perks production的襟章，卡背除可裝飾及固定胸針，也可當作display stand令襟章企立起來；上面更印有客戶的資訊，perks以這設計與不少大機構合作，包括HSBC，於是perks就出信，明言要向JEEF追究。但網民就認為這類設計絕非perks首發，相似的商品處處見，認為對方只是借JFFT的人氣過橋：「諗住痴JFFT拎曝光率」「床哥又遇到人生不公義的一天」「睇完唔覺得似」「為左撐床哥照買」「咁既款週街都係啦」。

PERKS PRODUCTION IG截圖

不過，亦網民認為JFFT有參考過perks，而JFFT自己亦為了避嫌，急急更改紙盒設計，加裝一個膠盒上面，網民反而覺得做多：「而家JFFT仲要出個唔摺入盒嘅version串perks，其實都好肉酸吓！」更有人畫埋設計圖，分析了peaks的設計，認為不是單純不只摺一下、不是通街都有。

連登討論區截圖

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