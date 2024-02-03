唐老鴨史高治叔叔朗豪坊展覽｜次輪新品上架、新增太空米奇打卡位

撰文：鍾世傑
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唐老鴨史高治叔叔朗豪坊展覽次輪新精品上架｜唐老鴨在迪士尼世界的地位僅次Mickey Mouse，他的家人更比其他角色特別多，除了女朋友和三位外甥仔，他自己也有一位孤寒財主史高治叔叔，80年代更有個人卡通作品，每集會在金庫的金幣中游乾水！如今他的金池搬到了旺角朗豪坊《朗豪坊黃金寶藏》特設期間限定店，除了大量打卡位，本地潮玩品牌 URDU 推出的第2彈精品近日上架！

其實1月尾《朗豪坊黃金寶藏》特設期間限定店就已經開始了，不過今個星期就有更多新產品賣，包括：

URDU 福部屋迪士尼盲盒系列 4 — 唐老鴨與史高治叔叔

迪士尼超越世界盲盒系列 1 — 米奇 和唐老鴨

URDU 7吋站姿公仔 — 高飛和大鼻與鋼牙

會場限量10隻「Disney100FUTURE MICKEY」合金可動玩偶

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《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店（鍾世傑 攝）
《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店（鍾世傑 攝）
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另外，場內有個新的打卡位，就是 1.6 米高的米奇與唐老鴨，兩位角色以太空人造型登場，漆黑的星際背景跟對出的土豪金風格大異其趣，值得一影。

《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店（鍾世傑 攝）

《朗豪坊黃金寶藏》URDU 福部屋期間限定店

地點:旺角朗豪坊 4 樓通天廣場

營業日期:2024 年 1 月 17 日至 2 月 25 日

營業時間:11:00 – 22:00

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