AV女優排名2023年11月｜超級新人一心惠里香．持三大利器單挑河北｜日本Bookmate書店10月影碟排名榜公開，今個月多位新人都是賣「彼女感」gfable近和力，當中初登場即上第5位的一心惠里香，更被網民大讚在偶像級高顏值和可愛表情下，還隱藏了「三大人間兇」，必定成為河北彩花的最強對手。



No.5｜一心惠里香 高顏值下藏有三大兇器

MOODYZ 專屬新人一心惠里香（一心えりか）是一位擁有偶像級高顏值得現役大學女生，在gfable的表情中，其實隱藏了三種「人間兇器」！包括165cm高挑身高，H Cup上圍和21吋幼腰，網民都表示她將成為河北彩花登上一姐寶座的最強對手。（一心えりか的X戶口）

＠ichigo_erika_ 圖片

+ 4

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

+ 21

No.4 三田真鈴｜翻版香水純

S1片商11月重點新人三田真鈴同樣賣可愛表情下隱藏有157cm身高 + F Cup豐滿身材，網民覺得她有點像另一位女優香水純，加上她在鏡頭下不像新人的投入演出，又一個怪物級新人。順帶一提，她初上榜排名第4，比一心惠里香更高。（三田真鈴X戶口)

＠mitamarin0628 相片

+ 8

No.17 柏木小夏｜包包面鄰家女孩

既然今個月集中講gfable類型的女優，雖然柏木小夏（柏木こなつ）已在8月出道，但今年20歲的她，包包面笑容甜美，真的是最有鄰家女孩的甜美氣息的新人，IG還會貼喜歡的動畫和去貓cafe的自拍，賣點是高中時是球類運動的經理人，令觀眾聯想起自己的學生時代，今個月新發片熱賣，重登17位。（柏木こなX戶口 ）

＠ k4shi_konatsu 相片

+ 4

回帶睇｜10月份AV女優排名榜

+ 21

Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/