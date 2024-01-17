AV女優FANZA 2023銷量榜TOP20｜三上悠亞僅第4、素海霖高位過河北｜日本AV光碟、書刊、串流銷售網FANZA公布2023年全年銷量榜由1至200位名單。今年8月引退的三上悠亞竟然僅得第2位。而香港女優素海霖（繪麗奈）就奪得第7位，個人最高排名比河北彩花更高！咁究竟邊位話題人物成功奪冠？



絵麗奈素海霖勇奪第7位

這個是真正的影碟銷量榜、而非AV女優人氣排名榜，DVD和藍光碟分開計算，所以同一位女優可能會奪得幾個席位，又由於全個榜有多達200位，本文只集中於前20名TOP 20。首位日本AV出道的香港女星「絵麗奈エレナ」素海霖就以出道作的DVD版勇奪第7位，真的好厲害！聽講不少香港fans更特別搞團購去支持，現時她亦有在自家IG幫香港粉絲買正版碟，想支持自己去睇睇。（絵麗奈エレナ ig）

AV女優FANZA 2023銷量榜TOP20 排名表

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三上悠亞仍佔最多TOP 20席位

TOP 20中最多席位的仍是三上悠亞，共有7席，但當中包含有2部由多位女星合拍的影碟，而三上跟新有菜、相澤南合拍的影碟更排上第2，比三上個人最後作品（第4位）還要高。

三上跟新有菜、相澤南合拍的影碟更排上第2，比三上個人最後作品（第4位）還要高。

TOP 1 得主渚戀生｜靠大新聞助攻人氣

是從寶塚歌劇團引退後馬上就加入AV界的渚戀生，DVD版上首名，藍光版亦打入第5位。由於同期寶塚在日本爆出前褲欺凌後褲見習生的醜聞，增加渚戀生下海的話題性，比三上悠亞引退更具吸引力。

TOP 1 得主渚戀生｜靠大新聞助攻人氣

小湊四葉可能才是三上悠亞接班人？

跟三上悠亞一樣由偶像歌手轉生成為AV女優的小湊四葉（下圖左），2023年出道後4支solo影碟全部打上TOP20，人氣與河北彩花（下圖右）相同，而且河北有1支是合拍片，嚴格講小湊四葉人氣更勝一籌。