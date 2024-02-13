三星Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra攝力實測，演唱會神器誰勝負｜上代三星Samsung Galaxy S23 Ultra擁有10x光學拍攝能力，不少用家形容為「演唱會神器」，用來演唱會拍攝影片質素非常高。不過最新S24 Ultra的鏡頭減至5x光學拍攝力。看起來退步了，但因為感光元件及光圈的加大，影像質素理論上不會比上代差。究竟實戰用上來效果如何？記者早前去了睇Twins演唱會，今次就在「山頂位」實試2台Galaxy S23 Ultra及S24 Ultra的拍攝能力，看看誰是「演唱會神器」。



Samsung Galaxy S23 Ultra擁有一支1000萬像素F4.9光圈的10倍焦距鏡頭；而S24 Ultra則有一支同樣1000萬像素F2.4光圈的5倍焦距鏡頭。看起上來，兩支遠攝鏡頭都是1000萬像素，但焦距由10倍減至5倍，在演唱會拍攝時S24 Ultra會比S23 Ultra差嗎？其實遠攝鏡頭拍攝時，光圈比焦距更為重要，新S24 Ultra擁有F2.4光圈，比起S23的F4.9大得多。更多光線進入，影像都會更加出色。而且S24 Ultra的處理性能比S23 Ultra更強，因此就算10x數碼變焦，效果亦都非常不錯。

S23 Ultra vs S24 Ultra 遠攝實測

S23 Ultra vs S24 Ultra於演唱會試拍效果質素

S24 Ultra vs S23 Ultra 5x-20x 4K拍攝影片對比

今次記者就在紅館的山頂位置，大約35行位置，觀看Twins演唱會。利用S23 Ultra及S24 Ultra拍攝一些現場影片比較。利用遠攝鏡頭拍攝，由5x拍至20x的效果比較。可以看以下實測影片發現，S24 Ultra拍攝5x影片時，影像非常sharp，非常不錯。當zoom至10x時，影像質素尚算不錯，仍可看到detail位，而zoom至20x後，雖然人物看起來已經有點「化」，但如果放在手機上觀看，仍可算是合格。不過，S23 Ultra利用10x拍攝時，都已經不及S24 Ultra的質素，而且zoom至20x時，兩部機的質素分別更大，S23 Ultra可以看到影像有點濛，而且S23 Ultra的防震效果亦有點不及S24 Ultra，遠攝時影片更為穩定。多方面S24 Ultra的遠攝方面都比S23 Ultra更好，兩者同時比較下，無論穩定度及清晰度S24 Ultra都比S23 Ultra出色，相信S24 Ultra可承繼新一代演唱會拍攝神器的稱號。