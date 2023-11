iPhone/Apple Watch/Mac Apple App Store Awards年度大獎入圍名單2023,37款必用實用apps|Apple App Store每年都會選擇多個年度最佳app與遊戲表揚,今年2023年必用app入圍名單早前正式公布,覆蓋iPhone、Apple Watch及Mac機等多個device的必用好app,立刻為大家介紹。



在過去的十多年裡,App Store 編輯團隊一直通過 App Store Awards 表揚年度最佳 app 與遊戲。無論是個人 app 創作者還是大型團隊,這些開發者分布在世界各地。App Store Awards 入圍者共有近 40 位,涵蓋了來自 10 個不同類別的 app 及遊戲開發者,肯定了在 app 和遊戲領域的傑出表現、創意和技術成就。App Store Awards 的得主將從今年的入圍名單中選出,並將在未來數星期內揭曉。

👉 新Apple Pencil USB-C實測|高性價比觸筆功能對比|對應iPad一覽

年度 iPhone App 入圍名單

年度 iPhone App 入圍名單

這些入圍者提供了更多新方法來探索和學習新技能。例如,《AllTrails》引領全球用戶在戶外規劃路線,《多鄰國 - 極速學外語》為大眾帶來學習體驗,而《Flighty》讓旅客在機場無憂地準時出發。

年度 iPhone 遊戲 入圍名單

👉 iPhone 15/15 Pro Max用家必換|精選實用+靚款手機殼及配件

年度 iPhone 遊戲 入圍名單

這些入圍者以鮮艷動畫在 iPhone 上引領玩家踏上新歷險,如《Afterplace》的簡易控制復古角色扮演遊戲,《崩壞:星穹鐵道》的電影級動畫太空奇幻歷險,《Vampire Survivors》則啟發新的「Roguelike」動作遊戲類型。

年度 iPad App 入圍名單

年度 iPad App 入圍名單

這些入圍者協助用戶在 iPad 上發揮創意,如《概念》的創新繪畫工具和可調節調色盤,《DaVinci Resolve》的更方便影片編輯體驗,《Prêt-à-Makeup》將愛美者的美妝設計變為現實。

👉 中國5G年卡實測|北上中台澳必用最平$120三地神卡|速度表現如何

年度 iPad 遊戲 入圍名單

年度 iPad 遊戲 入圍名單

這些入圍者以視覺敘事、簡易控制和荒誕障礙賦予遊戲魔力,包括《蛋仔派對》為用戶設計異想天開又充滿歡樂的體驗,《Lost in Play》為所有年齡層的用戶帶來充滿魅力的視覺享受和遊戲體驗,《Pocket City 2》則邀請用戶在遊戲中發揮創意,將想像建構起來。

年度 Mac App 入圍名單

👉香港5G年卡實測|最平$50!Happy、MoreMobile、Lucky邊張最抵用

年度 Mac App 入圍名單

這些入圍者啟發用戶的專注力和創意,例如,《Linearity Curve》為專業設計師和有志者提供創新設計工具,《Photomator》使相片編輯流程更快捷簡單,《Portal》則讓用戶沉浸於美麗景色和空間音訊之中。

年度 Mac 遊戲 入圍名單

年度 Mac 遊戲 入圍名單

這些入圍者呈獻豐富的故事情節與構圖,如《ELEX II》將玩家帶入充滿活力的科學奇幻世界,《Lies of P》提供另類轉折的流暢遊戲體驗,《Return to Monkey Island》創造其招牌:點擊式歷險。

年度 Apple Watch App 入圍名單

年度 Apple Watch App 入圍名單

這些入圍者讓用戶更輕易地從手腕上得到所需的所有資訊,如《Planny》智能協助用戶掌控工作進度,《SmartGym》建立智能且針對目標的體能訓練,適合任何技能水平的用戶,《Tide Guide》為水上活動愛好者提供即時海洋狀況的資訊。

年度 Apple TV App 入圍名單

年度 Apple TV App 入圍名單

這些入圍者將矚目體驗帶至家中最大的螢幕上,如《Bugsnax》捕捉神秘感和魅力,《FitOn》與深受歡迎的教練及名人一同提供一系列體能訓練,《MUBI》將優質戲院帶入用戶家中。

年度 Apple Arcade 遊戲 入圍名單

年度 Apple Arcade 遊戲 入圍名單

這些入圍者今年帶來無盡娛樂,例如,《Cityscapes》以可持續且具清晰目標的轉折為玩家帶來啟發,《Hello Kitty Island Adventure》帶領玩家踏上充滿可愛生物的盛大歷險旅程,《stitch.》將具有冥想效果的刺繡藝術帶給更多用戶。

文化影響力 入圍名單

文化影響力 入圍名單

這些入圍者以其重大使命,發掘了新方法,連繫及彰顯世界的多樣及奇妙。例如,《balance》支援更年期的所有人且更具包容度,《Copilot》簡化個人理財,《Endling》啟發玩家更關注對環境的影響,《Finding Hannah》以遊戲連繫不同世代的女性,《How to Say Goodbye》幫助用戶面對難以應對的情緒,《Pok Pok》協助小孩子在數碼遊戲教室中學習、探索和實驗,《Proloquo》無需言語的溝通交流,《Rebel Girls》將睡前故事轉化為探索歷史英雌的體驗,《Too Good To Go》協助減少餐廳、麵包店和超級市場的廚餘與食物浪費,《Unpacking》則以精心設計的謎題撫慰心靈。