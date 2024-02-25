上星期介紹了日本地下偶像「9時間1500日圓」（9時間1500円）來港參加「千夜一夜物語・元宵節大感謝祭」演出，她們的fans見面活動大派「福利」，可以貼貼面、抱抱、扮kiss合照，報導引來頗大迴響，記者決定親身到現場了解一下，究竟這個活動究竟有幾好玩。



演出精彩場面熱鬧．非單靠派福利吸客

當初記者自己也擔心過9時間1500円會不會「唱歌演出水準會否很差，成員也不夠漂亮，單靠合照會派福利爭生意？」2月24日我親身到場，參觀了「9時間」上場演出，6位女成員的顏值和身體都很平均，演出時的表情可愛又生猛，歌舞也非常整齊沒有甚麼短板；尤其是夜場觀眾更加多，應援氣氛熱烈、台上台下打成一片令人看得很開心投入。

直擊日本偶像9時間1500円／千夜一夜物語・元宵節大感謝祭（鍾世傑 攝）

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合照活動有男有女．氣氛快樂多於色色

至於合照活動，記者觀察了參加的fans，男男女女都有，出乎記者意料，大部份男性fans合照時都很斯文不會「飛擒大咬」，反而幾位idol自己非常主動貼貼，尤其如果對方是女fans，合照時就會抱得很肉緊；日本idol的談吐對應果然是受過專業訓練，會自動波想好話題，不懂日文的還會跟你慢慢講、非常細心；就算沒有「抱高高」或者扮kiss影相，單是沐浴在這股熱情嬌嗲的氣氛中，就算是女性fans表情都是笑不攏嘴，萌到「紅都面晒」，絕非單單看Twitter相片後聯想中的「色色見面會」。

9時間1500円成員Milk Tea 與fans以「手指親親 指ちゅー」方式合照（鍾世傑 攝）

紅衫ぴんもん與黃衫みる小姐示範抱抱合照（鍾世傑 攝）

兩位idol在示範手指親親方式合照（鍾世傑 攝）

整個「千夜一夜．元宵節偶像大感謝祭」除了9時間1500円還有其他日本、香港、廣州的偶像團體，有穿校服清純可愛的，地雷系Rock妹系、暗黑童話元素風格、比9時間更性感的香港女團，甚至有齊男女聲Rapper 唱跳都表現超班的團體，5百蚊睇足全日12至22、還可見面合照（另費），比起幾千蚊睇美斯，實在太抵。

「千夜一夜．元宵節偶像大感謝祭」除了9時間1500円還有其他日本、香港、廣州的偶像團體演出（鍾世傑 攝）