DJI Mic 2實測｜自從2021年DJI首次推出無線麥克風產品以來，DJI的Mic系列在專業音質領域取得了熱烈的迴響。如今，最新推出DJI Mic 2。這次的升級不僅在外觀上有所改變，更在收音效果和操作體驗上做了多項優化。記者實試多個星期，就來一次詳盡介紹DJI Mic 2的功能特色及使用後感。



高品質專業收音

DJI Mic 2的收音效果令人印象深刻。記者在拍攝不同影片時，包括開箱試用以及車輛試車片段，都得到了出色的收音效果。首先，Mic 2的降噪效果非常出色，尤其是在戶外環境下，成功地降低了四周環境聲音，尤其是車聲等中低頻雜音。這使得拍攝者可以更專注地捕捉主要聲音，而無需擔心環境噪音的干擾。

DJI Mic 2一套無線收音咪及接收器

另外，DJI Mic 2的指向性收音也十分準確，能夠專注於收集目標聲源，不會受到周圍其他聲音的干擾。這對於拍攝人聲、訪問等場景非常實用，讓收音更加清晰、專業。

DJI Mic 2 指向性收音十分出色，降噪效果亦非常好。

安全音軌雙重保障

在收音時，DJI Mic 2還有安全音軌的雙重保障。除了主音軌外，還以-6分貝的音量同步記錄第二道音軌。這使得後期製作更加方便，可以在剪輯時根據需求選擇適合的聲軌，提高了靈活性和效率。DJI Mic 2在操作體驗上也進行了多重改進，讓使用更加流暢高效。首先，Mic 2延續了一體收納設計，打開充電盒即自動開機，並且可自動配對接收器和發射器，方便快捷。充電盒內還提供了USB-C和Lightning轉接頭，因為記者時常帶iPhone 15 Pro Max或iPhone 14 Pro拍攝，有USB-C及Lightning兩款插頭可方便隨時轉用兩機，而且只需取出接收器連接拍攝裝置即可開始使用，非常方便。

與上代一樣可以直接插手機收音，毋寧連線。

Mic 2還新增了轉盤和升級的觸控螢幕，可以即時查看錄音音量、電量、充電狀態等信息，並且可以準確地調節各種參數。在操作方面，發射器更支援藍牙直連多種裝置，無需接收器（如DJI Pocket 3，如有機會可以再試）。可以更靈活地連接手機和其他設備，進行拍攝和控制。

一套DJI Mic 2連充電盒

此外，DJI Mic 2的音訊傳輸範圍達到250m，當然初工作室、戶外及鬧市等環境下都能保持穩定傳輸。收音咪及接收器的續航能力也相當不錯，單獨使用可達6小時，搭配充電盒使用更可達18小時，拍足一日都沒有問題。

可以隨時為收音咪及接收器充電

+ 3

綜合而言，DJI Mic 2在收音效果、操作體驗、拍攝保障等方面都比上代有了顯著的提升。對於Youtuber製作影視製作影片、或訪問及直播等多種場景都有非常不錯的質素。以二千餘元的價位而言，絕對拍得住幾千元的專業級收音咪系統，值得推薦。

以以下Vision Pro開箱影片以DJI Mic 2收音製作：