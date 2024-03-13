中國倡離線休息權｜收工後仲要接老闆WhatsApp、咁同OT有咩分別？中國近日擬將「離線休息權」入法，下班即下線、有權不看工作短訊、減少隱形OT，只要符合2個要素即屬加班！



老細有WhatsApp來，非加即改。作為打工仔，最怕莫過於收工收到老細WhatsApp。隨著科技進步，老細搵人方式亦五花八門：電話、電郵、Teams、WhatsApp等等。有時收工想放鬆打機，見到老細WhatsApp彈出來，都不禁想關心一下老細，希望他多加休息，不要過份操勞。

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近日中國全國政協委員兼全國總工會辦公廳主任—呂國泉接受訪問時，提出立法「離線休息權」，以增加企業隱形OT(加班)的違法成本。呂國泉表示已經提議立案，有待與相關部門溝通。

隨住數碼科技越來越進步，生活與工作的界線開始日漸模糊。不少公司在下班時間仍會透過通訊設備聯絡員工，阻礙到員工的休息時間。根據中國法律，只要符合「明顯佔用休息時間」和「提供實質工作內容」兩個條件，即屬於OT。這種以透支身體健康的方式去換取基本生存的保障，長遠對企業和員工而言都並非好事。

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不過，有網友認為「離線休息權」立法不難，真正落實才是關鍵。對此，呂國泉表示需要工會等組織介入，以維護職工權益角度支援。這樣員工在法律與組織的保障下，才能免卻後顧之憂。呂國泉亦表示未來會繼續關注此問題。

其實近年多國都推行有關「下班即下線」的法案，澳洲於上月(2024年2月)便通過了相關法案，允許澳洲職工下班後拒絕不合理的職場交流，若然員工因拒絕而受到處罰，公司可能會被處以罰款。

《西遊記》劇照(無綫電視)

未知香港幾時會跟上步伐，推行有關法案？除了立法外又會否有其他方法處理呢？小編曾與同事建議老細收工後游水健身，不過佢部手機好似係防水…科技進步太快，有時都會帶來不少問題呢...

消息來源：cnBeta