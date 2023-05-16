皇家加勒比遊輪︳海洋光譜號回歸！記者實玩攻略附日期/行程/價錢

皇家加勒比海洋光譜號國際遊輪返嚟喇！即睇船上設施和餐飲，記者實玩過後，分享郵輪抵玩心得。另外，有遊輪出發日期、行程、價錢給大家參考。

攝影︰張旭珠



皇家加勒比海洋光譜號回歸

坐郵輪可免計劃行程及搬酒店的煩惱，點對點暢遊多個沿海城市。皇家加勒比遊輪旗下亞洲最大海洋光譜號（Spectrum of the Seas）已宣布回歸香港。航線最快於9月24日由香港出發，推出由日本7至14晚、新加坡5晚航次，兩條航線暢遊九州地區或越南+新加坡。記者急不及待想和大家分享在海洋光譜號裡的實玩經驗，助大家用最慳錢方式體驗最豐富的郵輪遊玩攻略。

2大航線香港至日本/香港至新加坡（途經越南）

留意想由香港出發、回程香港落船，必須購14天航程，不論是香港至日本、香港至新加坡（途經越南）。如果只想買5天/ 7天/或其他，客人需另買單程機票去/回。

（圖片來源：皇家加勒比遊輪官方Facebook）

*以下為行程日期及價格參考，需視乎訂購時實際情況而定，另加收稅項及雜項（視乎日數），請留意預訂時詳情。



香港至日本 8日7夜行程日期：2023年9月24日-2023年10月1日

行程：香港➜長崎➜熊本➜鹿兒島➜東京橫檳

淨船費：$6,440起（4人同行可入住露台房）

-----------------------------------------------香港至日本15日14夜行程日期：2023年9月24日-2023年10月8日

行程：香港➜長崎➜熊本➜鹿兒島➜東京橫檳➜富士山 （清水）➜神戶➜沖繩➜石垣島➜香港

淨船費：$12,480 起（4人同行入住露台房）

-----------------------------------------------香港至日本 8日7夜行程日期：2023年10月1日-2023年10月8日

行程：東京橫檳➜富士山（清水）➜神戶➜沖繩➜石垣島➜香港

淨船費：$6,440起（4人同行可入住露台房）

-----------------------------------------------新加坡至香港 6日5夜行程

日期：2023年9月19日-2023年9月24日

行程：新加坡➜越南芽莊➜香港

淨船費：$3,310起（內艙房）

訂購連結：kkday︳klook

*需另加收稅項及雜項（視徐日數），請留意預訂時詳情。



海洋光譜號遊樂設施

記者體驗過皇家加勒比海洋光譜號的行程，相當不錯！打開專有App可輕鬆訂玩所有活動，如果迷路，有指示牌跟走，非常貼心。船上的餐廳、房間設計、玩樂設施均有簡體中文解說。

船內備有一系列高科技遊樂設施，例如模擬沖浪、模擬跳傘、海上多功能運動場Seaplex及登上全球遊輪最高觀景台「北極星」，於高空300尺飽覽無死角海景等，感覺很有活力，沒有一般郵輪令人「啱退休人士玩」、「淨得唱歌跳舞」的刻板印象。



海洋光譜號收費配套▼▼

4大免費推介任食任玩

以上活動須另外收費，因為船票已花了一筆；如果大家不想再額外花錢，個人覺得淨玩船內的免費設施也很豐富。以下幾項是記者實玩過後的精選推介，大家想慳錢同時又玩得暢快！由於以下活動是免費的，人人可玩，部分名額也有限，所以玩前一定要預先用專有App預約，最好在登船時就訂好，確保玩得盡興。

【1】大型歌舞表演秀皇家加勒比的表演水準真高！記者推薦大家一在專有App見到有位就立即訂！大部分不會中伏。當中我最喜歡原創表演秀《魅舞今昔》，融合新生代舞蹈、聲樂表及燈光效果，感官刺激最大。而《絲路》以古代著名的貿易線路絲綢之路為題，融合了中國、波斯、印度和羅馬舞蹈風格，風格別樹一格。

【2】海上碰碰車

位於14樓頂層為海上多功能運動館，內有各式各樣的活動空間，如籃球場、羽毛球場、乒乓球、免費互動體感遊戲、碰碰車、攀石牆及射箭場等，同樣地須透過專有App提早預約。當中，個人最愛碰碰車，場地很大，碰碰車的速度又不算太快，玩得安全又過癮！此外，碰碰車遊玩是不限次數的，喜歡玩的話可瘋狂在App內預約。好似記者第一晚就一口氣玩了3次，不過第二晚開始因為多人，僅成功預約到1次。

【3】免費餐廳必食「主餐廳」及「帆船自助餐廳」

提起遊輪餐飲，大家可能覺得難食？記者在海洋光譜號遊玩期間，試勻4間免費餐廳，包括帆船自助餐廳、主餐廳、索倫托餐廳及熱狗屋，全部質素比想像中好！當中最滿意是「主餐廳」的意式套餐（須用App預約），由前菜、主食、甜品以至飲品都有2-3個選擇，有點食緊 Fine dining的感覺！記者最愛紅燒牛仔骨，肉嫩牛味濃！餐廳每晚還亦會轉新晚餐餐牌，即使日日去吃也不悶。

至於「帆船自助餐廳」則不用預約，雖然缺點是無海鮮食，不過主打多款燒烤美食，如燒牛扒、烤火雞、即切牛肉、烤豬肉等，加上一系列中西Bar台，食物選擇多多！此外，抵讚位是環境非常開揚，兩旁均是一望無際的海景，十分有情調。

【4】嬉水池、室外室內泳池

來遊輪自然要玩水！個人覺得皇家加勒比郵輪海洋光譜號的免費玩水設施不錯！位於14樓甲板有嬉水池和室外主泳池，可在露天椅中陽光曬日光浴及游水，好寫意！在下午3點左右，雪糕Bar還會免費派軟雪糕！記者試了朱古力及呍呢拿味，雖然個人覺得味道有點淡，不過可解暑，味道也不錯。

至於14樓船頭的成人限定的日光浴場（Solarium），亦是個人非常喜歡的區域，全透明的玻璃設計，有點似水族箱的效果，可以拍「出片」的網美照。