蓮塘隱世商場餐廳回贈車費吸港客！實試深圳舟市水產任食生蠔鮑魚

蓮塘｜深圳好去處｜北上攻略｜上集《北上攻略》介紹羅湖商業城變身蓮塘2.0，很多觀眾留言說羅湖物價不及蓮塘便宜，《香港01》「好食玩飛」記者Remi便去到蓮塘口岸，了解最新物價，又會介紹一個就在口岸附近的隱世商場蘭亭國際Mall，發現有16元雙皮奶、68元按摩足浴，還有餐廳推出回贈優惠吸引港客！最後帶大家去食人氣超高的深圳舟市水產自助餐，未開門已大排長龍，該店可以任食生蠔、鮑魚、烤榴槤，Remi會推介5款回本食物，及2大注意位！



今集《北上攻略》記者來到位於金光華廣場的舟市水產享用自助餐。（Remi攝）

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蓮塘隱世商場蘭亭國際Mall逐層睇

一樓多間食店 港式燒味、中西甜品、手信蛋糕任君選擇

蓮塘近日成為港人買餸熱點，除了連接口岸出口的商業城外，其實旁邊還有一座隱世商場── 蘭亭國際Mall。該商場去年底開業，商舖陸續進駐開業，到近期開始熱鬧起來！一樓有較多食店，包括順德雙皮奶原味¥19起、趙記傳承中國甜品有手沖姜撞奶¥16、周不二現烤牛肉乾、主打芝士蛋糕的KUMO KUMO、賣¥9.9榴槤千層蛋糕的榴域、從香港「反攻」蓮塘的棋哥燒鵝、即製健康飲料黃家粗糧飲品等，還有已圍板的俄貨超市俄品多和大牛火鍋即將開業！👉記者試飲黃家粗糧飲品，味道有驚喜

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二樓SPA最平¥68按摩足浴無小費 餐廳推香港長者車費回贈優惠

商場二樓營業商舖相對較少，不過記者依然發掘了兩間商店值得介紹。小愚海南椰子雞主打¥128起竹笙馬蹄椰子雞煲。該店最特別是推出了香港60歲以上長者4元車費回贈優惠。雖然門口的宣傳牌寫着活動限本週五、六、日，不過餐廳負責人楊先生向我們解釋，活動會持續整個6月，逢週五、六、日都有回贈，長者北上連車費都慳返！

二樓一上扶手電梯，右手邊便有提供採耳、足浴、SPA服務的聚美閣，最平的按摩套餐¥68，包肩頸背按摩、上肢手臂按摩、修腳和精油按摩，店員強調該店是明碼實價，不收小費，港人可以放心消費！

蓮塘商業城燒豬¥50一斤 試食黑松露燒鵝

行完蘭亭國際Mall，一場來到，記者再逛蓮塘口岸商業城，見到現場有¥50一斤的脆皮燒豬，又睇睇燒雞、叉燒、滷水鵝、手信糕餅的價錢，還試吃了外皮黑鼆鼆的黑松露燒鵝👉睇片了解蓮塘口岸商業城美食價格！

舟市水產¥279兩小時任食生蠔鮑魚

至於今集餐廳推介環節，記者來到位於金光華廣場的舟市水產自助餐，餐廳11時開門口前，已經有數十人排隊等候入場，目測不少都是香港人！價格方面，舟市水產成人每位¥279，身高1.1至1.4米兒童¥118一位，生日當日憑身份證更可享六折優惠！這個價格在香港很難吃到海鮮自助餐，CP值超高！

舟市水產自助餐未開放食客入場，門外已經有一大班食客等位。（Remi攝）

即撈海鮮生猛扎扎跳 高質熟食區媲美西餐廳

記者一入場便被中間的超大海鮮區吸引，除了多款冰鮮海鮮，包括阿根廷紅蝦、元貝、扇貝、海參任攞任食，部分生鮮區海鮮如大連鮑魚、基圍蝦、藍龍蝦可以自己揀、自己撈！基圍蝦被記者撈起時，還會周圍扎扎跳！

舟市水產主打鮮活海鮮，不過熟食區亦不馬虎，有專人即煎牛扒、羊扒、法式鵝肝等，上枱仲熱辣辣！記者試食羊扒，嫩而不膻，質素媲美西餐廳！

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食舟市水產兩大貼士+5大回本食物推介

舟市水產一向是深圳馳名的人氣自助餐，不少人都介紹過！不過今次記者來到舟市水產，整理了舟市水產海鮮拆殼+押金兩大貼士，還有5大回本食物推介！👉想知詳情就要睇片喇

舟市水產一向是深圳馳名的人氣自助餐。（Remi攝）

舟市水產自助餐 分店

1. 金光華黑金店

地址：羅湖金光華廣場6樓007號舖

交通：深圳地鐵1號線國貿站A出口



2. 深圳首店

地址：羅湖寶能中心環球匯商場5樓5007號舖

交通：深圳地鐵7號線笋崗站E出口



3. 龍崗店

地址：龍崗深圳仁垣夢中心2樓28號舖

交通：深圳地鐵16號線愉園站C出口



4. 龍華觀瀾湖店

地址：龍華觀瀾湖新城MHMALL一期

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站C2出口



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