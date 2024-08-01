日本假期2025一覽｜黃金周外哪些日子避開？東京大阪旅遊前必看

日本假期2025｜放假去旅行最好還是避開當地假期，一來人流會少一點，二來酒店房價不會因而突然上漲。《香港01》好食玩飛記者整理了2025年日本公眾假期，讓大家可以避開人潮，就算要出發旅遊，亦可以先作事先安排。必須留意的是，七月、八月是日本的黃金旅遊季，無論是各大主題樂園夏日限定活動還是夏日祭典，連本地人都會計劃本地遊，所以最好先預約餐廳、景點，以免錯失機會。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本假期2025假期一覽

元旦： 12月28日（六）至 1月3日（三）

成人之日： 1月11日（六） 至 1月13日（一）

建國紀念日： 2月11日（二）

天皇誕生日： 2月22日（六） 至 2月24日（一）

春分之日： 3月20日（四）

昭和之日： 4月29日（二）

憲法記念日： 5月3日（六）至 5月6日（二）

綠之日： 5月3日（六）至 5月6日（二）

兒童節： 5月3日（六）至 5月6日（二）

海之日： 7月19日（六）至 7月21日（一）

山之日： 8月9日（六）至 8月11日（一）

盂蘭盆節（お盆）： 8月13日（三）至 8月17日（日）

敬老之日： 9月13日（六）至 9月15日（一）

秋分之日： 9月23日（二）

運動之日： 10月11日（六）至 10月13日（一）

文化之日： 11月1日（六）至 11月3日（一）

勤勞感謝日： 11月22日（六）至 11月24日（一）



日本連假｜12月28日 至 1月3日—年末年始期間

每年12月31日都是日本的除夕「大晦日」，1月1日則是「日本新年」。大多公司會從12月28日起便開始放假，一路放假至1月3日，他們稱這段期間為「年末年始」。雖然日本人過新年的方式比較安靜，在大城市中則依然有熱鬧跨年活動可以參加。1月1日元旦亦有折扣福袋可以搶購，各大公司都會出現人龍。如果想到日本感受跨年氣氛，就要提前做好準備了。

據網民分享，日本店舖會因過年而提早關閉，而且日本人亦會留家慶祝。（小紅書@小刚哥哥）

日本連假｜1月11至13日—成人之日

「成人之日」是日本人非常重視的傳統節日，節日慶祝青少年男女終於「登大人」，迎接人生新階段。不同地方小鎮都會有獨特的「成人式」，有些地方近年的創意程度更上一層樓，例如千葉縣浦安市就在「東京迪士尼」舉行超夢幻成年禮、福岡縣的「北九州市」就以超誇張又華麗的成年禮服飾去吸引各大媒體，因而成為了城中熱話。

日本連假｜2月22至24日—天皇誕生日

「天皇」一直都在日本人心中有至高無上的地位，因此天皇的生日被明定為國定假日。由於目前在位的德仁天皇生日為2月23日，剛好是在星期日，所以有補假，形成六日一的三連假。在生日當天，東京的皇居外會舉辦「天皇誕生日一般参賀」，開放給一般民眾報名參加，有機會可以到現場感受氣氛！

日本連假｜4月29日、5月3至6日—黃金周

日本每年四月底至五月初都會迎來一連串國定假日，形成「黃金周」假期。2025年4月29日「昭和之日」，接著則是5月3日的「憲法記念日」、5月4日的「綠之日」以及5月5日的「兒童節」，再加上補假，如果不請假都能連續4天放假。

雖然與往年黃金周相比，是不算長的連假，不過不少日本人依然會把握這段春末夏初的舒適季節旅遊。如果打算在這個時間前往日本，建議交通酒店都提早預約。

日本連假｜8月9至17日—請1日放9日

7月中旬，日本將迎來「海之日」連假，持續3天。接著在8月上旬，又有「山之日」連假和「盂蘭盆節」假期，時間相當接近。只要在中間請一天假，就可以形成為期9天的超長連假。這無疑是2025年日本最大型的假期了。在這段期間，必定會出現大批返鄉人流，各大交通系統都會非常繁忙。如果想安排旅行，最好避開這些日子！

日本夏日活動很多，還有不少主題樂園，是親子遊的好地方。（小紅書＠和屿旅行）

日本連假｜9月13至15日—敬老之日

2025年日本秋季期間有不少三日連假。其中有日本的「敬老之日」，為的是感激長者對社會的奉獻。這段期間，如果帶著長輩來旅行就有著數，部分餐廳、景點會提供65歲以上長者特別優惠。

日本連假｜10月11至13日—運動之日

「運動之日」是源於1964年首屆東京奧運，當時開幕式為10月10日，並將這天明訂為「體育之日」，並在2000年改為每年10月第二個周一。時隔五十多年，日本再次迎來奧運主辦權，2020年更將「體育之日」一名正式改為「運動之日」。

「運動之日」是源於1964年首屆東京奧運。（Twitter圖片）

日本連假｜11月1至3日—文化之日

11月份的一大亮點是「文化之日」三天假期。這個節日源於已故明治天皇的生日，也是《日本國憲法》頒布的日子。日本人以「愛好自由與和平、推動文化」的精神，將每年11月3日定為國定假日。在這個長周末假期，全國各地的博物館、美術館和鄉土資料館通常都會舉辦特別活動，有時更會提供免費入場優惠。

日本連假｜11月22日至11月24日—勤勞感謝之日

「勤勞感謝之日」有Thanks Giving的意思。節日源於日本古代慶祝五穀豐收的傳統習俗。早在飛鳥時代就有「新嘗祭」(Niiname-sai）這個慶祝活動。二戰後，「新嘗祭」被改名為「勤勞感謝之日」，旨在表達「感謝勤勞，慶祝生產，國民互相感恩」的精神。

延伸閱讀：

2025香港公眾假期-打工仔請假攻略（附日本行程建議）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略