2025公眾假期｜打工仔請假攻略　請2日可放足9日｜附日本行程建議

2025公眾假期請假攻略｜港府今日（3日）公布明年的公眾假期，數數手指一共有17日紅日。打工仔就最關注如何自製長假期，如果以每周五天工作兼放周六日計算，農歷新年就最筍，因為請兩日就可以放足9日，至於國慶日加中秋節，更可以請5日放11日！《香港01》「好食玩飛」記者整理了2025年公眾假期請假攻略，幫助大家及早計劃，搶日本平價機票或酒店！



（pixabay圖片）

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2024公眾假期一覽▼▼

每個星期日

一月一日 1月1日

農曆年初一 1月29日

農曆年初二 1月30日

農曆年初三 1月31日

清明節 4月4日

耶穌受難節 4月18日

耶穌受難節翌日 4月19日

復活節星期一 4月21日

勞動節 5月1日

佛誕 5月5日

端午節 5月31日

香港特別行政區成立紀念日 7月1日

國慶日 10月1日

中秋節翌日 10月7日

重陽節 10月29日

聖誕節 12月25日

聖誕節後第一個周日 12月26日



2025公眾假期請假攻略【1】農歷新年（請2日放9日） —— 滑雪過年

農歷新年假期最啱去日本滑雪過年！日本雪季一般由12月開始，然後持續到翌年4月，當中1月至2月是滑雪高鋒期。這時候的雪最乾身、雪量也適宜，是最適合滑雪的粉雪雪質。大家可以考慮入住位於東京、北海道、長野 或新潟的滑雪度假村，方便直接前往滑雪場！

建議請假日子：1月27日至28日

可放連假日子：1月25日至2月2日（請2日放9日）



1月至2月是日本滑雪旺季。（pixabay圖片）

北海道酒店▼▼

2025公眾假期請假攻略【2】清明節（請4日放9日） —— 賞櫻

在天氣回暖的地區，3月下旬起開始迎接櫻花季節的到來，通常可以在3月底左右，在東京 看到櫻花。其他大城市如京都 、大阪 、名古屋 及福岡櫻花期雖然每年不同，但都按差不多的時序開花。準備春季去日本賞櫻的朋友，可以考慮到京都乘坐伏見十石舟，或二条城的NAKED櫻花祭櫻花祭，觀賞夢幻唯美的畫面！

建議請假日子：3月31日至4月3日

可放連假日子：3月29日至4月6日（請4日放9日）



3月至4月是日本櫻花季。（pixabay圖片）

2025公眾假期請假攻略【3】勞動節、佛誕 （請1日放5日）—— 富士芝櫻祭

如果你錯過了日本櫻花不用失望！因為每年櫻花季落幕後，芝櫻季便緊接而來！芝櫻並非櫻花，而係針葉天藍繡球花嘅一種，因花的形狀及花色與櫻花相似而得名。至於賞芝櫻最佳好去處，必去關東規模最大的「富士芝櫻祭」，屆時約有80萬棵芝櫻把地面上染成粉紅色，整片粉紅色芝櫻海與富士山同框，非常值得一去！

建議請假日子：5月2日

可放連假日子：5月1日至5日（請1日放5日）



4月中旬開始至5月下旬是日本富士芝櫻祭。（山梨縣官方旅遊網站）

2025公眾假期請假攻略【4】特別行政區成立紀念日 （請4日放9日）—— 京都祗園祭

在七一假期，正值日本三大祭典之一「京都祗園祭」舉行日子！京都祗園祭在每年7月1日至31日於八坂神社舉行，屆時將舉行各項神事和活動，如山鉾巡行、神輿渡御、宵山、花傘巡行、祇園囃子等，氣氛熱鬧！遊覽祭典時，與親友穿上精緻和服，共沐熱鬧氛圍也是不錯選擇！京都擁有多間和服租賃店，由隆重的振袖、簡約的留袖、華麗的洋和服或輕盈的浴衣都有，選擇十分多。

建議請假日子：6月30日、7月2日至4日

可放連假日子：6月28日至7月6日（請4日放9日）



京都祗園祭（小紅書@日本關西旅遊觀光）

2025公眾假期請假攻略【5】國慶日、中秋節翌日（請5日放11日）—— 賞紅葉

日本紅葉和櫻花相反，從北到南漸漸地紅下去！日本紅葉最前線，莫過於9月底北海道的山區，紅葉景點包括大雪山、圓山公園、定山溪、登別地獄谷、知床、層雲峽紅葉谷等，不失為一個9月底至10月中期的好去處！想去北海道賞楓，最佳連假便是十月國慶，請5放11日，非常化算！

建議請假日子：9月29日至30日、10月2日至3日、10月6日

可放連假日子：9月27日至10月7日（請5日放11日）



9月至10月適合賞日本紅葉。（Unsplash圖片）

2025公眾假期請假攻略【6】重陽節（請4日放9日）—— 品嚐當季水果、清酒

10月是豐收的時節，從日本梨、林柿、米、蕎麥麵到清酒，有齊各式各樣的時令食物。新潟是頂級清酒和稻米的產區，最適合淺嚐各種當季清酒。踏入初秋，在日本東北地區 、北海道和其他偏北的高海拔景點，可在10月欣賞到色彩繽紛的秋季美景。

建議請假日子：10月27日至28日、10月30日至31日

可放連假日子：10月25日至11月2日（請4日放9日）



10月可品嚐到當季的日本梨。（pixabay圖片）

2025公眾假期請假攻略【7】聖誕節 （請3日放9日）—— 浸溫泉、東京睇聖誕燈飾

冬季長假期間最適合到溫泉酒店享受一泊二食，邊泡溫泉，邊欣賞雪景。此外，踏入12月，日本各地的聖誕燈飾活動相繼登場，如六本木Hills、東京晴空塔、丸之內或東京中城八重洲都有各式各樣的聖誕市集、主題燈飾、投影光雕匯演等，處處洋溢浪漫的氣氛！

建議請假日子：12月22日至24日

可放連假日子：12月20日至28日（請3日放9日）



六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（六本木之丘圖片）

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