機票優惠｜買貴機票10大陷阱　早買不一定平！預訂來回票隨時更貴

機票優惠｜10大陷阱不留意就會買到貴機票！人人都想買平機票，但不是所有人都可以買到平機票！即使大家乘搭同一班飛機，但機票的價錢竟然可以相差幾百，甚至上千！怎樣才能避免買到貴機票呢！《香港01》「好食玩飛」記者整理了10個買機票時必須留意的細節位，如果沒有留意這些細節，可能就會買到貴機票！



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10大陷阱買貴機票【1】太早／太遲買機票

越接近出發日的機票，價格一般會比較貴，所以不想買貴機票，就要提早預訂。不過何時才算得上是早呢？普遍來說，國際機票在出發前3個月左右購買最便宜，別以為越早買機票就越便宜，在出發前3個月以上預訂，也有機會買到貴機票。而午夜或清晨購買機票，搜尋到的價相對便宜，相反，白天、晚上購買機票，搜尋到的價格相對較高。所以避免買到貴機票就是要選對時間買機票。

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如果很早已經決定出國旅行，可以透過新增低價提示來獲得優惠消息。（Trip.com）

10大陷阱買貴機票【2】沒有追蹤航班

有時航空公司會突然推出優惠，如果沒有追蹤航班資訊，就無可避免要捱貴機票。其實部份旅遊網站如Trip.com，都設有追蹤航班的功能，只要追蹤航班就可以知道航班最新的價格資訊，在降價時果斷入手。

如果平時習慣無視這個小框框，就會花了不必要的錢。（Trip.com）

10大陷阱買貴機票【3】沒有使用優惠碼

但凡付款結帳時，必定會看到的一欄「輸入優惠碼」，如果沒有理會這個小框框，直接按下付款，機票就會買貴了！其實Trip.com不時會推出優惠碼，只要符合使用條件，並於付款時輸入相關的優惠碼，就可以獲得折扣優惠，所以預訂機票前記得要先看有沒有適合的優惠碼！

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10大陷阱買貴機票【4】旅遊旺季出行

暑假期間機票價格更高，暑假過後價格開始回落。（圖片來源：Trip.com網頁截圖）

旅遊旺季機票一定貴！上班族和學生都會選擇在長假期出國，例如農曆新年、復活節、暑假、聖誕節，於這些日子的對機位的需求較高，所以機票價格相對較貴，如果不想買貴機票，不妨避開這些旅遊高峰時段，安排在旅遊淡季（例如秋天、初冬）再出行！如果真的無法避開，就建議提早訂購！

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10大陷阱買貴機票【5】沒有訂閱電子報／追蹤社交平台

大部份航空公司、旅遊網站都會有會員電子報，只要申請成為會員，就可以訂閱，一旦推出新優惠、會員推廣活動，就會經電子報傳送給會員，假如沒有訂閱電子報，就無法獲得這方面的資訊，在沒有推廣優惠的情況下入手了貴機票。 此外，航空公司、旅遊網站的社交平台（如FB、IG）都會公布相關的優惠資訊，有計劃出國的朋友不妨多追蹤。

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10大陷阱買貴機票【6】沒有開啟無痕模式

在搜尋機票時，大家都會在網上點撃過各種各樣的旅遊網站，不過這些紀錄其實會影響到機票的價格，如果沒有清除cookies，分分鐘會買到貴機票！建議在決定購買機票時，先清除瀏覽器的cookies，或者直接使用無痕模式，這樣就不怕買到貴機票。

10大陷阱買貴機票【7】一次過買來回機票

很多人訂購機票都會一次訂購去程和回程，確保來回都有機位之餘，又不用再留意機票價格。不過訂購來回機票有機會比訂購兩張單程機票昂貴。如果訂兩程單程機票，去程和回程可以選擇不同的航空公司，機票的價格有機會比訂購同一間航空公司便宜！如果乘坐長途機需要轉機，亦不妨分開購買，轉機時選購當地的廉價航空，這樣會比一同購買便宜得多！不想捱貴機票就要記住這一招。

由香港直航飛到倫敦，最短飛行時間的票價是$19,630，但只要在上海轉機並停留11小時左右，票價只需$5,784，節省高達$13,846。

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10大陷阱買貴機票【8】跟同行朋友一同買機票

跟朋友一起去旅行，當然會一起買機票吧？如果有這樣的想法，大家就有機會買到貴機票了。不管是航空公司，還是旅遊網站，他們提供的優惠機票都有限量，如優惠機票只剩一張，訂購數量多於一時，系統就會直接標示兩張下個價位的機票，因此分開購買的平均價格會比一次訂購兩張便宜，所以如果網站沒有標明「二人同行優惠」，一次買兩張機票有機會比分開買兩張機票昂貴。不過如果是團體旅行，就建議一起訂票，因為有機會買到團體才享有的優惠機票。

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隨便選信用卡簽帳，機票的成本可能會貴數十至上百元。（資料圖片）

10大陷阱買貴機票【9】沒有使用信用卡優惠

大部份航空公司、旅遊網站都會定期跟不同的銀行或信用卡公司推出合作優惠，不管是簽帳折扣、優惠碼、還是哩數／積分回贈，都能夠為大家的銀包大省一筆，如果隨便掏出一張信用卡就簽帳，購買機票的成本就有機會增加了！有些銀行甚至會推出航空公司聯乘信用卡，日常簽帳還可以用來儲積分，儲夠足夠積分就可以用來換取機票，變相獲得免費機票。

只要加入成為會員，就可以儲分當錢用，而且在旅遊網站一併訂機票、酒店，積分還可以合併計算。（Trip.com）

10大陷阱買貴機票【10】沒有加入會員

不少航空公司、旅遊網站都可以加入成為會員，每當你預訂機票、酒店，簽帳金額都會變成積分回贈，這些積分可以在下次預訂時使用。而旅遊網站能夠更加集中地儲分，例如在Trip.com預訂機票及酒店，就可以同時間累積機票和酒店的積分，除了預訂會加分，酒店入住、評價，甚至是當地玩樂的評價都會有積分，積少成多慳更多！Trip.com還有等級積分的計劃，儲滿一定等級積分，訂購機票及酒店就有一定折扣優惠，就可以比別人省更多！

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活動期間：由即日 至 2024/9/30

旅行適用期間：由即日 至 2025/9/30

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