西門町10大美食｜天天利滷肉飯／牛肉麵／鹽酥雞／水豚調酒／芋圓

台北向是港人最愛的旅遊勝地之一，當中西門町更是遊台必到之地。《香港01》好食玩飛記者精選10大西門町美食，其中包括人氣天天利流心蛋滷肉飯、米芝蓮推介紅燒牛肉麵、超可愛水豚造型調酒等，讓大家可以食盡最地道的台式美食。



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西門町美食【1】老山東牛肉家常麵店—米芝蓮紅燒牛肉麵

創立於1949年的老山東牛肉家常麵店是米芝蓮指南餐廳之一。紅燒牛肉麵當然就是他們的主打，牛肉麵湯底帶有牛香而不膩，牛肉軟嫩不柴，全因湯頭是以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製。「家常麵」都是手工切，驟眼看有點像刀削麵更厚的版本，口感煙韌有咬口。如果想吃微辣的口味，謹記要加點辣牛油和酸菜。牛肉麵以外，食客也推薦水餃，也是牛肉湯底，大家不妨一試。

老山東牛肉家常麵店

地址：108台灣台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

營業時間：星期一至日 10:30-21:30



西門町美食【2】天天利美食坊—半熟蛋滷肉飯+蚵仔煎

入選「台北三大滷肉飯」的天天利美食坊，是連本地人都願意排隊的一家店。在這裏吃滷肉飯基本上都會另加煎蛋，金黃色的蛋汁配上瘦肉較多的滷肉，入口超滿足！雞蛋蚵仔煎亦是店舖招牌之一，薄薄的粉漿令其口感脆卜卜並帶焦香，配上有點濕潤的新鮮蚵仔，簡直是絕配！

天天利美食坊

地址：108台灣台北市萬華區漢中街32巷1號

營業時間：星期二至日 10:30-22:30



西門町美食【3】梁山泊小籠湯包 —爆汁小籠湯包

梁山泊小籠湯包曾登上過日本旅遊指南，是不少日本遊客的必訪食店。食店餐牌非常簡單，只有4種選擇，而且除了湯包，其他都是飲品，可見他們只集中做小籠包。小籠包每天即包即蒸，一定份量售完即止。1籠7顆小籠湯包，台幣100元（約25港元）就能食到。每顆小籠湯包皮薄，一口就爆汁，肉餡飽滿鮮甜，讓人一試難忘。要留意店家逢星期一、二、四都休息，大家切記別摸門釘！

梁山泊小籠湯包

地址：108台灣台北市萬華區漢口街二段54-4號

營業時間：10:00-15:00／17:00-21:00（逢星期一、二、四休息）



西門町美食【4】詹記麻辣火鍋—超難預約台式火鍋

知名台式麻辣火鍋店詹記於今年五月在西門町插旗，從開業到現在依然一位難求，更被網友稱為，全台最難預約的火鍋店。詹記聞名於他們獨樹一格的台式麻辣湯底，麻與辣味道恰到好處，單喝湯底都不會搶喉。

店內食材亦十分新鮮，鴨血和豆腐都是網友大推必點。食材以外，店內環境也很吸睛，西門大世界店主打90年代台灣復古風格，結合霓虹燈招牌、酒紅色的椅子等各種元素打造成經典台灣的味道。

詹記麻辣火鍋

地址：106台灣台北市大安區和平東路三段60號

營業時間：星期一至日 12:00-01:00



西門町美食【5】店小二—CP值極高酥脆排骨飯

「店小二」隱身在西門町商圈內一幢名為「萬年大廈」的地庫裏面，店內的排骨飯在台北網友之間一直擁有非常不錯的評價。排骨飯份量十足，排骨炸得金黃酥脆，非常香口，而且只需約18港元，CP值極高。除了排骨飯，店內的鍋貼亦非常受歡迎。許多網友表示，鍋貼皮薄，底部煎得焦香脆口，雖然整體較為油膩，但味道十分不錯。

店小二

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1-5

營業時間：星期二至日11:30-19:45（星期一休息）



西門町美食【6】西門麵店 ─ 宵夜之選老字號脆涼麵

「西門麵店」位於西門紅樓附近，開店超過60年，是高人氣的平民小吃店。當中最受歡迎的就是「極脆涼麵」，廣受網友好評。

小份的涼麵售約12港元，以新鮮檸檬汁取代白醋，味道清香開胃，網友推薦配上店家的秘製辣蘿蔔，口感更加豐富，唯一可惜的是，晚餐及宵夜時段沒有供應，想吃的朋友記得在早餐或午餐時段到訪。

西門麵店

地址：台北市萬華區內江街35號

營業時間：星期一至六05:00-15:30／16:30-23:00（星期日休息）



西門町美食【7】台灣鹽酥雞—100種炸物：超大雞排＋甜不辣

台灣鹽酥雞是成立超過30年的炸物連鎖品牌，店內有超過100種炸物可以選擇，從超大雞排、鹽酥雞、甜不辣、鹽酥蝦到炸Oreo、素雞塊，款式應有盡有，素食者都可以一試。店家外亦設有座位，讓顧客可以品嚐剛出鍋的炸物。

台灣鹽酥雞 西門直營店

地址：台北市萬華區中華路一段138號

營業時間：星期一至日10:30–00:00



西門町美食【8】王福芋圓—足料紅豆牛奶冰芋圓

鄰近阿宗麵線的王福芋圓顧名思義主打芋圓甜品，多款餐點以挫冰為底，亦有豆花跟仙草，平均約台幣70元（約17港元）一碗，可以自由配搭多種配料或選擇拼好的12款口味，加上真材實料有芋頭地瓜香的芋圓地瓜圓，作飯後甜流！

他們近期更推出了台幣15元（約4港元）兩粒「巨無霸」五倍大的芋圓，吸引不少網友打卡試食。必須一提的是，小店經營只有室外的座位，而且座位數量有限，芋圓控可考慮外賣。

王福芋圓

地址：台北市萬華區峨眉街5-2號

營業時間：星期一至日14:00-22:00

交通：捷運西門站6號出口步行1分鐘



西門町美食【9】沫調啤—可愛水豚特色調酒

一向主打獨特造型調酒的「沫調啤 More beer」最近推出了一超吸睛水豚造型噴煙調酒，水豚造型調酒以仙人掌琴酒、蘆薈香甜酒為基底，加入酒釀紫蘇梅和金桔，一入口便能感受到清新的柑橘香氣。「沫調啤」還提供了多樣化的調酒和無酒精飲品選擇，讓不喝酒的朋友也能一同享受。店內更有走露營風的內用區，提供投影設備播放影片，是個讓人放鬆身心的好去處。

沫調啤

地址：台北市漢中街121-1號峨眉街6巷內

營業時間：星期一至日 16:00–23:30



西門町美食【10】妳有咖啡 neo coffee—Cafe綿密布丁

位於西門町樂聲影城後面小巷的這家咖啡廳，位於一間理髮店的樓上，一進門的感覺就有些出乎意料。店內的氛圍較為昏暗，適合走累了放鬆一下，同時也販售一些小型商品裝飾。食客推薦必食「布丁+冰淇淋」，布丁細緻綿密，內藏著點點黑色香草籽，搭配微醺的焦糖醬，再配上清爽的冰淇淋，整體口感清新不膩，簡直是絕配!除了布丁，各款飲品都非常精緻，適合打卡。

食客推薦必食「布丁+冰淇淋」。（Ig@fuchikolovefood）

地址：108台北市萬華區武昌街二段83-9號 2F

營業時間：星期一至日 16:00–23:30



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