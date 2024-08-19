大灣區航空推日本新航線　10.27起增鳥取縣米子航點　每星期3航班

大灣區航空於今日（8月19日）宣布將於2024年10月27日開辦鳥取縣米子市定期航班服務，是繼東京及大阪之後第三個日本定期航點。新航線將於每星期提供3班往返香港與米子（米子鬼太郎機場）的航班，以後去日本旅行又多一個選擇！



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大灣區航空於今日（8月19日）宣布，將於2024年10月27日開辦鳥取縣米子市定期航班服務，是大灣區航空繼東京及大阪之後第3個日本定期航點。新航線將會每星期提供3班往返香港與米子（米子鬼太郎機場）的航班，目前正以包機形式營運航線，以滿足暑假期間的需求。

大灣區航空將於10月27日開辦鳥取縣米子市定期航班服務。（大灣區航空圖片）

米子是鳥取西部的主要城市，不但保留了日本的古樸風貌，還有壯麗的天然景致，如大山及鳥取砂丘。此外，鳥取也以溫泉旅館聞名，經常吸引不少旅客前往，例如位於米子弓濱半島的皆生溫泉，除了可以讓旅客浸泡溫泉，舒展身心之餘，也可一睹日本海的日出美景。

另外，還有大小朋友皆喜愛的景點水木茂大道，大道全長800公尺，豎立了170多尊銅像，全是日本殿堂級漫畫大師水木茂先生所創作的漫畫人物，當中包括為人所熟悉的「鬼太郎」。

大灣區航空香港往返米子航班詳情：

航班：HB356

出發城市：香港飛往米子

出發／抵達時間：10:45／15:20（星期二、星期四）；11:45／16:20（星期日）



航班：HB357

出發城市：米子飛往香港

出發／抵達時間：16:20／19:45（星期二、星期四）；17:20／20:45（星期日）



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