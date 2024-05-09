大灣區航空優惠｜$290早機直飛首爾 包7KG手提行李＋20KG託運
撰文：程朗天
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大灣區航空優惠｜大灣區航空宣布，推出快閃優惠，乘客只要輸入指定優惠碼，即可以290元優惠價搭早機直飛韓國首爾，優惠包括7公斤手提行李、20公斤行李託運額，以及飯餐。
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大灣區航空宣布，乘客只要在今晚（9日）8時至11點59分期間，輸入優惠碼【SLMDBA】，即可享290元優惠價，乘搭早機直飛首爾。
優惠套餐包括7公斤手提行李、20公斤行李託運額、一份免費港式焗豬扒飯，以及一支水。出發日期由5月9日至6月6日。
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