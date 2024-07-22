大灣區航空優惠｜來回機票$20 包20KG寄艙行李 附搶機票攻略
撰文：張雨靜
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大灣區航空趁啟航兩周年，推出「2週年Mega Sale」！多個亞洲航點來回機票僅$20，而且包7公斤手提行李及20公斤託運行李，可以放心Shopping！每日名額只有200個！立即往下看搶飛攻略！
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大灣區航空2週年Mega Sale｜搶飛方法
大灣區航空「2週年Mega Sale」優惠期為2024年7月23至25日、29至31日，屆時大灣區航空會在其社交媒體帳戶Facebook及Instagram公佈每日優惠詳情！
每日上午約10時公布當日優惠航點，並於中午約12時公布優惠碼，大家取得優惠碼後，即可於官網憑優惠碼以$20購買機票。
大灣區航空2週年Mega Sale｜注意事項
價格已包含20公斤託運行李以及 7公斤手提行李！每人只限購買一張機票，港幣$20票價並不包括相關税項及燃油附加費。出發日期由2024年8月18日至12月18日（從香港出發），每程機票停留日數最多7天。
不過大家要留意，優惠名額200個，先到先得，售完即止。
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