廣島直航HK Express復飛　快運推限時機票優惠$318起｜附搶飛方法

香港快運航空（HK Express）宣布，將在今年11月1日起恢復直接飛往日本廣島的航線，更限時推出低至$318的單程票優惠，下文將會講解如何搶飛！日本廣島位於日本本州的西南部，僅僅3小時便能到達，每年吸引不少港人前往。



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香港快運航空（HK Express）今日（8月29日）宣布，將於2024年11月1日起恢復日本廣島直航。旅客將來可以乘坐由香港直飛往日本廣島的航線，抵達廣島機場（HIJ），航班為每星期3班。此外，為慶祝航線復飛，HK Express亦推出限時優惠，廣島「經濟飛」單程機票票價低至港幣318元（包括一件隨身物品及一件登機行李），乘客可用每程港幣8元預訂標準座位。

大家只需於今日（8月29日）上午11:30分至8月31日晚上11:59期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂廣島航線機票，以及於2024年11月1日至2025年3月29日期間出發，即可享受此特別優惠。詳情可參閱官方網站。

香港快運航空（HK Express）將於2024年11月1日起恢復日本廣島直航。（香港快運航空）

香港快運航空（HK Express）｜香港往返廣島航班詳情：

航班：UO822

出發城市：香港飛往廣島

出發／抵達時間：09:15／13:30（逢星期一、三、星期五）



航班：UO823

出發城市：廣島飛往香港

出發／抵達時間：14:40／18:00（逢星期一、三、星期五）



香港往返廣島的航線為每星期3班。（香港快運航空）

廣島為香港快運繼高松之後第二個日本獨家航點，僅僅3個多小時便能抵達。而廣島位於本州的西南部，南部面向瀨戶內海，擁有令人心醉的自然風光，每年吸引不少遊客前往探索。此外，廣島亦是徒步旅行和享受天然溫泉的理想之地，旅客可以穿梭於茂密的森林、探索古色古香的尾道市和鞆之浦，或是在金色海灘上放鬆身心。

在另一景點宮島上，可欣賞到仿彿漂浮在海上的嚴島神社。另外，廣島還擁有世界文化遺產——廣島和平紀念館，非常值得參觀。而廣島蠔、廣島燒、海鰻等更是當地必試的美食。在廣島上，可悠閒地散步、踩單車，或是海上運動、滑雪等戶外活動。

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