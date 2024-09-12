皇家加勒比海洋光譜號6大必玩理由　日本/越南5天郵輪假期$1982起

遊輪假期可以說是近年潮玩旅遊新趨勢，越來越受大眾歡迎！今年12月至2025年1月期間，皇家加勒比國際遊輪《海洋光譜號》又再以香港作為母港推出多個航程，帶大家暢遊沖繩／九州／越南等多個地方，這艘亞洲最大超量子級遊輪船上設施極豐富，無論情侶旅行、閨蜜旅行、一家大細親子遊都非常合適，一於親身體驗上郵輪的樂趣！



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皇家加勒比遊輪海洋光譜號｜斥資100億港元打造的亞洲最大超量子級郵輪！

遊輪公司點揀最好? 皇家加勒比國際遊輪斥資100億港元打造的<海洋光譜號> 定義為適合所有賓客的遊輪，這艘專為亞洲市場量身定製的遊輪，總噸位達16.9萬噸，雙人載客量達4,246人，郵輪共有16層，乘客樓層佔了14層，將會給每一位賓客帶來超乎想像的度假體驗與前所未有的海上完美假期。

皇家加勒比遊輪海洋光譜號｜6大必玩理由

海洋光譜號必玩理由【1】輕鬆暢遊多地

無需轉酒店、執行李、免除舟車勞頓，可以輕鬆地一次暢遊多個國家及城市，坐郵輪絕對是最輕鬆舒服的玩法！每個航線都會停靠世界各地唔同嘅港口，方便賓客上岸觀光。郵輪亦會提供觀光指南、一天遊等唔同岸光遊覽方式同交通接送服務，方便賓客出入。

海洋光譜號必玩理由【2】一價全包超抵玩

由香港登船出發，免除機票費用外，郵輪船票價錢更已包括住宿，早、午、晚餐，仲可無限暢玩船上多元化娛樂設施及表演，食、住、玩樣樣齊，唔使傷腦筋之餘又超抵玩！

海洋光譜號必玩理由【3】一家大細及親子遊都啱玩

說到家庭旅行，第一秒很興奮，下一秒就頭痕？畢竟要照顧到每個人的期望，一點都不易。有遊輪旅行正是為一家人度身訂造的出遊方式，由上船玩到落船，節目不間斷任君選擇，輕鬆坐住郵輪去到目的地，玩到攰可以隨時回房間休息，放鬆享受慢活假期！船上備有適合一家大小的娛樂設施不同餐飲服務，老少咸宜、動靜皆宜、價錢相宜，一次過滿足三個願望。

海洋光譜號必玩理由【4】創新破格娛樂，超乎你想像

遊輪上的活動，又豈止坐在池畔曬太陽，到酒吧暢飲一番。<海洋光譜號>作為屢獲殊榮的皇家加勒比遊輪超量子系列成員，結合了超量子級郵輪的創新破格娛樂設施。3大必玩項目首推北極星觀景台、甲板衝浪、模擬跳傘！結合高科技VR技術打造的海上多功能室內運動場Seaplex，可化身成海上碰碰車、滾軸溜冰場、射箭及籃球場，提供不同的娛樂體驗，還有緩跑徑、三大主題泳池、水療中心、游泳池、按摩池、池畔酒吧、日光浴場、陽光甲板、海上歷奇中心等等，仲可欣賞到精彩的百老匯式歌舞劇。特別一提，皇家加勒比遊輪上均設有包含兒童托管服務的「海上歷奇青少年活動中心」，為唔同年齡層量身定制精彩活動，細分至6個年齡組別，涵蓋6個月大的幼兒至17歲青少年，提供藝術活動、科學實驗等主題遊戲！

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東瀛遊 【香港母港來回】越南（芽莊） 5天自由行郵輪船票 $3039+

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出發日期：2024年12月11、2025年1月13日

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東瀛遊 【香港母港來回】日本（沖繩、石垣島） 6天自由行郵輪船票 $4259+

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出發日期：2024 年 12 月6, 15, 12月29日（元旦假期，連續2天沖繩） , 2025年1月7日

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海洋光譜號必玩理由【5】客房多達33種住宿選擇，雙層家庭房都有！

海洋光譜號設有2137間客房，為5622名乘客提供優質住宿體驗。海洋光譜號房間分為內艙房、海景、陽台、套房4大類，房間會因應航程及航點而有所不同，客房多達33種住宿選擇，仲有專為家庭旅客而設的家庭房型，連單人房型都有啊！無論係情侶度假或親子假期一樣無問題！

最觸目必定是「頂級家庭套房」，樓高2層，足足有2000呎，３間臥室同BB床，房內備有多種娛樂和休憩設施，如卡拉OK、Lego牆、多款桌上遊戲等等，露台更有個海景按摩池！同時，皇家遊輪的套房客人亦尊享優先登船、娛樂表演專屬VIP區、管家貼身服務、套房客人的特設專屬樓層、電梯、酒吧、餐廳等非凡尊貴體驗！

東瀛遊 【香港母港來回】越南（芽莊） 5天郵輪團 $4599+

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出發日期：2024年12月11日及2025年1月3日

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東瀛遊 【香港母港來回】日本（沖繩、石垣島） 6天郵輪團 $6699+

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出發日期：2024年12月6日、12月15日及 2025年1月7日

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海洋光譜號必玩理由【6】早午晚餐及宵夜全部免費！盡享環球美食佳餚美饌

去旅行「搵食」，不需頻撲了，海洋光譜號就是滿足全家人味蕾的目的地。船上多達33種環球餐飲體驗，中、日、美、意環球菜式，通通吃到，當中7間為免費餐廳，包括郵輪上最大的餐廳主餐廳，提供早餐、午餐及晚餐，三道菜晚餐可自選前菜、主菜及甜品，都幾有Fine Dining 感覺，而且每日餐單都會更換，即使每日吃在同一餐廳，都不會重複食到相同菜式！帆船自助餐廳提供世界各地美食，應有盡有；索倫托披薩屋Sorrento's Pizza 則主要供應意式薄餅，薄餅全部都是新鮮製作，更有不同選擇，就連想自訂配料都可以！還有熱狗屋、專供小朋友美味小食的戲水餐廳等。

海洋光譜號更有提供世界級餐飲選擇，讓你品嚐全球各地著名料理，此刻嘆塊Dry Aged牛扒，下秒細味肥美刺身，還有紅遍中港兩地的大董酥不膩烤鴨、正宗川菜，英國名廚Jamie Oliver的「Jamie’s Italian」餐廳，讓你與家人品嚐到新鮮手工意粉，全家人對美食的追求再不同，海洋光譜號都能一一滿足到！

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東瀛遊 【香港母港來回】日本（沖繩） 6天郵輪團 $7299+

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出發日期：2024年12月29日（元旦假期）

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海洋光譜號限時優惠︱香港出發暢遊日本九州、沖繩、越南，郵輪船票$1982起

海洋光譜號將於2024年12月至2025年1月間將以香港為母港，提供7個香港啟德郵輪碼頭上落船的航次，目的地包括越南芽莊、日本沖繩/石垣島及鹿兒島三大航線。

由即日起至9月30日，東瀛遊推出海洋光譜號郵輪船票及郵輪團限時優惠，預訂海洋光譜號的香港母港航程，最高每位勁減HK$6000，越南5天郵輪船票每位低至$1982，12月29日元旦假期出發嘅日本6天船票亦有優惠，特別安排2天沖繩可以盡情玩，郵輪船票每位只係$4329起，超級抵玩！

東瀛遊 【香港母港來回】日本（鹿兒島、宮崎、長崎、福岡） 10天郵輪團 $16199+

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出發日期：2024年12月20日 （聖誕假期）

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東瀛遊 【香港母港來回】日本（鹿兒島、宮崎、長崎、福岡） 10天郵輪船票 $12359+

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出發日期：2024年12月20日 （聖誕假期）

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