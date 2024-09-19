深圳美食｜七記潮汕牛肉火鍋　必吃招牌肥牛　50份二人餐免費領

深圳美食｜每逢週末都有很多港人北上吃喝玩樂，港人喜歡歎著冷氣「打邊爐」，而深圳火鍋出名「大件夾抵食」，而且配料夠新鮮，深受港人喜愛！今次《香港01》「好食玩飛」頻道會為大家介紹一間在深圳羅湖非常出名的「七記潮汕牛肉火鍋」！《香港01》讀者還有獨家優惠，可以免費享用牛肉火鍋二人套餐，名額50個！事不宜遲！立即往下看吧！



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七記潮汕牛肉火鍋位於蓮塘口岸，非常「就腳」。（七記潮汕牛肉火鍋圖片）

七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）位於深圳羅湖區蓮塘口岸附近，所在位置、交通都非常便利！正好方便港人北上玩樂後，吃一頓豐富的晚餐。七記在屠宰場每天早晚兩次把新鮮牛肉從屠場直送到店，並在店內現點現切，非常新鮮！

所有牛肉都是即點即切，非常新鮮！（七記潮汕牛肉火鍋圖片）

火鍋湯底選用新鮮牛骨熬制2至3小時而成，每口都充滿牛骨精華，極之鮮甜！店內必吃肥牛，每一片肥牛都有大理石紋路的雪花，口感鮮嫩多汁，入口即溶！每口都能有牛油的香味！吊龍也是七記必點的部位，吊龍是指牛里脊肉，這個部位肥瘦均勻，散發著濃濃的牛肉味，而且口感幾鮮嫩又彈牙，恰到好處，讓人回味無窮！

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看起來平平無奇的「牛筋丸」，也是必吃！每粒咬下去都帶有爆汁的口感，有意想不到的驚喜！喜歡吃丸類的朋友，一定要試試！而且七記牛肉的份量足料，每碟都是放上滿滿的牛肉！絕對能夠滿足一眾「牛魔王」的肚皮！

七記是連潮州人吃過都大讚味道正宗的潮汕牛肉火鍋，想一嘗正宗潮汕口味的牛肉火鍋，就不妨試試七記！現在《香港01》讀者更享免費二人套餐優惠！即日起至2024年11月18日，《香港01 》讀者現憑文章截圖，即可獲得價值¥198牛骨清湯底二人套餐，名額50份，先到先得，送完即止！（為防止重複獲得優惠，換領時會記錄手機號碼末4位數字）

《香港01》讀者尊享七記潮汕牛肉火鍋二人套餐（原價¥198）

・牛骨清湯底

・嫩肉1份

・吊龍1份

・肥牛1份

・牛肉丸1份

・蝦滑1份

・生菜1份

・生河粉1份

・醬料費2位

・紙巾1包



七記環境寬敞可以舒適享用火鍋。（七記潮汕牛肉火鍋圖片）

七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）



營業時間：周一至周日10:00-22:00

地址：深圳羅湖區國威路70-7號

交通：深圳地鐵8號線蓮塘站D出口步行1分鐘直達



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