深圳巨人展直擊！免費！附入場貼士！HOYA漸進鏡一副¥588起｜有片

北上攻略｜深圳最近有一個「巨人展」在南山區萬象天地開幕！今集《北上攻略》，《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen來直擊3層樓高的巨人！現場還有眾多有着科幻、前衛、潮流元素的藝術裝置，吸引一眾潮人、美女來打卡！今集又有眼鏡優惠，位於東門眼鏡城的吳良材眼鏡店加推¥588起日本HOYA漸進鏡，以及港人優惠¥68一副近視鏡，再送太陽眼鏡👉即刻睇片知多啲！

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東門眼鏡城吳良材眼鏡 ── ¥588起日本HOYA漸進鏡、¥68近視鏡+送太陽眼鏡

位於東門眼鏡城2樓的吳良材眼鏡店又有新優惠！一副日本HOYA漸進鏡，由原價千幾元人民幣，現只需¥588起就配得到，比國產漸進鏡只是貴百多元！很多香港人北上配漸進鏡第一副都是國產鏡片，因為價格便宜先試試水，不過國產漸進鏡可視區域較窄，看左右兩邊經常要轉頭容易累，而日本HOYA進口靚鏡片可視區域較廣，使用感受更舒適！👉睇片了解優惠

東門眼鏡城2樓的吳良材眼鏡店又有新優惠！（《香港01》圖片）

吳良材眼鏡店還有之前推出的¥68近視鏡優惠，無論是配¥68近視鏡還是¥588 HOYA漸進鏡，再送一副任選自指款式太陽眼鏡！抵上加抵！吳良材眼鏡店歷史悠久，全國有超過300間分店，加上統一採購入貨，眼鏡才做到又平款式又多！

吳良材眼鏡

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界2樓東門眼鏡城2022號店

電話及Wechat：13420980701



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深圳大熱「巨人展」 免費入場！

「巨人展」9月5日於萬象天地開幕，日日都大排長龍！其實「巨人展」並非一個展覽，而是韓國眼鏡名牌Gentle Monster的實體店HAUS NOWHERE。深圳這間是全球第三間，而且面積是最大。

3層樓高的《太初的人類》超級巨人裝置非常震撼！（《香港01》圖片）

這裡總共有3層，面積約7000平方米，集合18個不同潮流品牌，將藝術、展覽、時尚零售、生活方式結合。不過大部分人來到，主要是來跟這裏有着科幻、前衛、潮流元素的藝術裝置打卡！

HAUS NOWHERE是集合了18個潮流品牌的零售空間。（《香港01》圖片）

深圳巨人展 ── 3層樓高巨人+機械姬、昆蟲、獸人打卡裝置

HAUS NOWHERE最觸目的裝置，一定是3層樓高的《太初的人類》超級巨人裝置，不單只大，而且連皮膚紋理、眼睫毛都可以近距離看到，被超逼真巨人俯視的感覺，壓逼感十足，非常震撼！因為這個巨人，內地網民在社交平台將HAUS NOWHERE稱為「巨人展」👉睇片見超級巨人

另外3樓還有3個頭髮相連的巨型人頭裝置《三位預言者》，而且會轉動，不時點頭頷首，簡直是「恐怖谷」都要犯了！HAUS NOWHERE藉著藝術裝置講述《昆蟲王國》中巨人族、獸族、昆蟲族之間的故事，要說它是一個展覽空間，也絲毫不為過。👉睇更多型格打卡裝置

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深圳巨人展 ── 睇前必知貼士 打卡穿著+提早排隊

Remi和Ellen提提大家，展覽環境及裝置多以白色和銀白為主，而且燈光堂亮，適合穿深色衣服前往打卡，更顯型格潮流！另外，大家宜提早到場排隊，Remi和Ellen在平日下午3時來到現場，排半小時即可入場，不過下午5時見到人流再翻一倍，這時候來排可能要等上一小時！

HAUS NOWHERE深圳

地址：深圳市南山區萬象天地北區水廣場NL199 1-3樓

時間：周日至周四 10:00am-10:00pm；周五至周六 10:00am-10:30pm



深圳巨人展交通【1】深圳灣口岸 ── 萬象天地暢玩快巴

要去萬象天地，最近是從深圳灣口岸出發。除了打車，可以在深圳灣口岸a停車場搭「萬象天地暢玩快巴」，¥5車費14分鐘直達商場。服務時間為逢周末及假日、香港公眾假期，上午10時至晚上8時。

萬象天地暢玩快巴（深圳巴士集團微信公眾號圖片）

深圳巨人展交通【2】褔田口岸 ── 地鐵

如果從福田口岸過關，乘地鐵11個站，約35分鐘到1號線高新園站，A出口即可直達到商場B1層。

深圳地鐵高新園站A出口可直達到萬象天地B1層。（《香港01》圖片）

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