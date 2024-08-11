旅行注意｜飛機座位這1處「絕對別碰」 空姐提醒：從未清潔過
撰文：TVBS新聞網
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飛機上充斥著許多不為人知的祕密，飛行時旅客常把手邊物品放進座位前方的置物袋，以利後續取用。然而，有空服員卻曝光一個令人意想不到的真相。
根據外媒《哈芬頓郵報》報導，一名空姐提醒，飛機座位實際上比乘客想像的更髒、細菌遠比想像的多。
她建議如果需要使用置物袋，可以考慮先將東西放入一次性袋子，這種做法不僅有助於保持個人物品的清潔，同時也能簡化空服員清理的工作，並且最大程度地減少物品與污染物之間的接觸。
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美國論壇「Reddit」上有網友詢問空服員，哪些讓人感到噁心的秘密是乘客需要知道的？對此，一名空姐下重話直說，
我每次都建議，你絕對、絕對、絕對、真的不要把你的任何東西放進座位置物袋裡。
她解釋，雖然置物袋會定期清理，但實際上並未進行真正的清潔。她曾在置物袋中發現蘋果核、舔過一半的棒棒糖、襪子、口香糖，甚至用過的衛生紙、有嘔吐物的嘔吐袋、手和腳的指甲。
令人驚訝的是，有些乘客還喜歡把腳趾或腳掌插進置物袋，相當匪夷所思。
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