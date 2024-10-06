旅行注意｜手信放飛機行李架會被偷？網友教「3招」防貴重品丟失

出國遊玩也需注意隨身物品及人身安全，一名台灣網友去大阪旅遊，回程時在關西機場買的手信竟在飛機上被偷了，令她相當傻眼，她也呼籲，在機上要多注意自己的隨身行李，「小偷真的很多」。



一名台灣網友在Threads發文，她去日本旅遊正要從大阪回程時，在關西機場買了免稅商品，全都是要給親朋好友的巧克力、餅乾之類的手信。

上飛機時她放在座位上方的行李架上，下飛機時由於她坐在走道所以是第一個人把行李架打開，卻發現整袋手信消失不見了，她心想，「這絕對不是搞錯而是被偷了」，後來與空姐和地勤反映並留下資料，但也不了了之。

原po表示，最近看到不少人在飛機上被偷的文章，

大家在飛機上真的要多注意自己的隨身行李，小偷真的很多……

相關文章：10大行李收納技巧，去旅行再不怕帶漏東西或爆喼了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 25

此文一出，網友紛紛表示，

「好誇張，覺得會拿錯也太扯了，而且上飛機會睡死，根本不會時刻注意自己的隨身行李欸」

「飛機小偷是很多年以來都存在的。不過一般都會偷貴重物品啦，偷零食大概只有台灣的航線吧？」

「小偷搭得起星宇，居然還要偷手信……他的人格真的是超級廉價」

「看來以後不只行李箱要放AirTag，以後連手提也要了」



有網友則建議，

「1. 買完放自己的袋子 2. 要放自己座位對面的行李艙，第2很重要，這樣有人去動的時候，才能看見是不是動到自己的。放自己頭上的行李艙，會有死角」

「免稅品絕對要用另一個袋子套住，有些人是心懷不軌，有些人是將錯就錯，反正絕對不要讓人知道你那裡面裝的是免稅品，財不露白」

「貴重物品應該放置在座位下方。若是放在上方置物櫃，我會放在登機箱裡面並且上鎖。或者說改變外包裝，常出國購買精品的人也都會這樣做」



相關文章：搭飛機12大禁忌 乘客好心做「這事」浪費空姐3倍時間（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

有過來人分享經驗，

「之前在Threads看到搭乘其他家但也是回台班機，放在頭頂上的一大袋土產被偷，不過他們有報警，後來靠調閱CCTV有抓到犯人，是坐在前後排的一大家子，推給影像中拿袋子的爸爸說老人家拿錯（？）」

「我親戚去日本也遇到一樣的事！一樣是放行李架上的巧克力被拿走，問附近座位有沒有人拿到都否認，後來在等行李時他們發現相同的袋子，拿走的人被盯到心虛，才從包包裡拿出來還給他們」



延伸閱讀：

日本2大航空公司聯手對付奧客！列9大坐飛機禁忌 偷拍空姐都不行

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】