旅行注意｜飛機上最髒不是廁所？洗手間只排第5 空姐：沒消毒
撰文：ETtoday
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英國《每日郵報》指出，飛機上最髒的地方是座椅後背托盤桌，而一般人認為較不乾淨的廁所只排在第五名。外國一名女空中服務員也透露，在航班與航班之間，飛機廁所通常只會被快速擦拭，她與同仁們都會盡量避免上廁所。
《每日郵報》列出「飛機上最髒的地方」排行榜，第五名至第一名為：
5. 廁所
4. 廁所門鎖
3. 椅背收納網袋
2. 座椅頭枕
1. 托盤桌
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美國網站travelmath曾邀請微生物學家，在5個機場與4個航班實測，結果也發現飛機托盤桌是最髒的地方，每平方英寸高達2155個菌落形成單位（CFU），而廁所馬桶沖水按鈕每平方英寸則是265個CFU，前者細菌量為後者的8倍之多。
網路論壇Reddit分版「問我任何事」（Ask Me Anything）上，帳號sassy_chick01的網友自稱是33歲空姐，發文回應人們在旅途中產生的好奇與疑惑。
一名網友詢問，「說真的，飛機有多髒？廁所呢？」
她坦承：「飛機很骯髒，他們不會給它消毒。在航班之間，廁所基本上只會被很快地擦一擦。」此外，空服員與乘客使用相同的廁所，「但如果可能的話，我們大多數人都避免去廁所。」
也有專家建議，人們搭機時可以自行攜帶毯子，因為飛機上剛洗好的毯子和枕頭只提供給當天第一個航班，那趟飛行結束後，這些物品都會被摺疊起來，然後給下一批乘客使用。
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