台場酒店10間推介｜新開幕／海景露台／室內泳池／人均$270起

台場酒店推介2025！台場是東京一座巨大的人工島，裡面有許多特色景點、商場等，更擁有閃耀海景！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間台場酒店，部分酒店新開幕、配備泳池及露台，人均只需$270起！



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台場酒店推介【1】東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）

東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）於2016年開幕，坐落在台場，鄰近台場海濱公園、自由女神像、動漫市場等景點。酒店擁有453間客房，房間空間寬敞、設備齊全，而且配備露台，坐擁無敵海景及城景！酒店亦附設室內泳池、水療中心、桑拿、免費穿梭巴士等設施及服務。

東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）

房價：人均HK$708起（希爾頓特大床房）

地址：東京都港區台場1-9-1

交通：船科學館站步行13分鐘

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台場酒店推介【2】東京台場日航大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）

東京台場日航大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）位於東京港區，距離日本科學未來館和森大廈數字藝術博物館不到5分鐘車程。酒店於1996年開幕、2023年翻新，提供882間客房及套房。房內均設有大浴缸、特長睡床、景觀窗等。酒店亦附設游泳池、足浴、健身室、模擬高爾夫、2間餐廳等設施。

東京台場日航大酒店（Grand Nikko Tokyo Daiba）

房價：人均HK$414起（高級大床房）

地址：東京都港區台場2-6-1

交通：船科學館站步行10分鐘

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台場酒店推介【3】維拉芳泉東京有明大酒店（Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake）

維拉芳泉東京有明大酒店（Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake）位於東京江東區，鄰近東京迷你世界博物館、豐洲teamLab Planets TOKYO美術館及台場等。酒店於2020年開業，擁有多達1197間房。房間內配備小浴缸、衣櫃、書桌等設施。酒店附設公共浴池、健身室、桑拿、餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士服務！

維拉芳泉東京有明大酒店（Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake）

房價：人均HK$279起（雙人房）

地址：東京都江東區有明2-1-5

交通：有明網球森林公園站步行7分鐘

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台場酒店推介【4】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

房價：人均HK$499起（隨機雙人房）

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：市場前站步行4分鐘

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台場酒店推介【5】東京豐洲JAL城酒店（Hotel JAL City Tokyo Toyosu）

東京豐洲JAL城酒店（Hotel JAL City Tokyo Toyosu） 於2019年開業，離teamLab及市場前站僅3分鐘步行路程，地理位置優越。酒店配備330間客房，房間新穎乾淨，配備獨立浴缸和淋浴、咖啡機、特長睡床，且免費提供數碼電視節目。酒店附設咖啡室、餐廳、洗衣房、便利店等設施。

東京豐洲JAL城酒店（Hotel JAL City Tokyo Toyosu）

房價：人均HK$309起（酒店隨機房）

地址：東京都江東區豊洲六丁目4番20號

交通：市場前站步行3分鐘

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台場酒店推介【6】東京豐洲曼迪尊貴設計酒店（Hotel Monday Premium Toyosu）

東京豐洲曼迪尊貴設計酒店（Hotel Monday Premium Toyosu）坐落在東京豐州台場，步行約11分鐘即可抵達豐洲站及豐洲市場，十分方便。酒店於2018年開業，提供263間客房，房間設有空調、USB充電口、免費洗漱用品。酒店亦設有公共浴場、洗衣間、自行車租借、免費穿梭巴士服務、餐廳等設施。

東京豐洲曼迪尊貴設計酒店（Hotel Monday Premium Toyosu）

房價：人均HK$270起（豪華雙人房）

地址：東京都江東區東雲1-2-11

交通：豐洲站步行11分鐘

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台場酒店推介【7】三井花園酒店 豐洲 Premier（Mitsui Garden Hotel Toyosu Premier / Tokyo）

三井花園酒店 豐洲 Premier（Mitsui Garden Hotel Toyosu Premier / Tokyo）坐落在豐洲站旁邊，步行2分鐘即達，交通非常方便！酒店於2020開幕，擁有225間客房，房間設有浴缸、暖氣、大面積景觀窗等，採光度十足，環境舒適。酒店另設有大眾浴場、洗衣間、餐廳等設施。

三井花園酒店 豐洲 Premier（Mitsui Garden Hotel Toyosu Premier / Tokyo）

房價：人均HK$509起（中等雙人床房）

地址：東京都江東區豐洲2-2-1

交通：豐洲站步行2分鐘

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台場酒店推介【8】東京普樂美雅凱賓總統酒店（Premier Hotel -Cabin President- Tokyo）

東京普樂美雅凱賓總統酒店（Premier Hotel -Cabin President- Tokyo）坐落於東京中心地段，鄰近豐洲teamLab及勝哄站，觀光出行都十分方便！酒店於2024年正式開幕，提供135間客房，房間提供數碼電視、免費洗浴用品、浴缸、書桌等設施。酒店亦設有健身室、餐廳、咖啡廳等設施，亦提供自行車租借服務。

東京普樂美雅凱賓總統酒店（Premier Hotel -Cabin President- Tokyo）

房價：人均HK$359起（標準雙人間）

地址：東京都中央區勝哄3-2-7

交通：勝哄站步行10分鐘

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台場酒店推介【9】東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）開業於2019年，坐落在竹芝港區。酒店擁有263間客房及套房，房間配備大浴室及浴缸、串流媒體服務、智能房間控制系統等，空間十分寬敞，景觀開揚，部分房間更設有坐擁海景的大露台！酒店亦提供健身室、餐廳、酒吧等設施。

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

房價：人均HK$2,045起（章節1 兩張雙人床房）

地址：東京都港區海岸1-10-30

交通：竹芝站步行4分鐘

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台場酒店推介【10】東京東隅櫂會酒店（Tokyo East Side Hotel Kaie）

東京東隅櫂會酒店（Tokyo East Side Hotel Kaie）開業於2020，坐落在東京江東區，鄰近有海濱公園、博物館、商場等景點。酒店提供217間客房及套房，最大的房型可容納4人入住。房間內設有咖啡機、浴缸、暖氣、書桌等設施，設備齊全，空間寬敞。酒店亦設有餐廳及酒吧。

東京東隅櫂會酒店（Tokyo East Side Hotel Kaie）

房價：人均HK$422起（雙床房）

地址：東京都江東區潮見2-8-11

交通：JR潮見站步行1分鐘

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