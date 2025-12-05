福岡機場交通攻略｜$13起！去博多最快5分鐘　4大出市區方法推介

福岡機場交通一文睇清！福岡是九州最大城市，當地景點集中、氣候較大阪，東京等本州的大城市溫和，吸引不少遊客到訪。福岡更因當地機場距離市中心只有約5公里，而被網民譽為「最便捷日本旅遊城市」。從機場乘搭地鐵前往福岡市中心最快只需約5分鐘。也可以選乘搭高速巴士前往佐賀、大分等香港沒有航班直航的鄰近縣市之市區，方便直接。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

福岡機場（FB@福岡空港）

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅抵住靚酒店推介，有福岡酒店推介、名古屋酒店推介、大阪酒店推介、大阪梅田酒店推介、京都酒店推介、神戶酒店推介、東京高評分酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

福岡市中心（圖片來源：FB@福岡空港）

福岡機場交通【1】福岡市地下鐵

福岡市地下鐵空港線（圖片來源：Wikimedia@MK Products）

福岡市地下鐵營辦的空港線有列車由機場直達福岡市中心！空港線由福岡機場連接姪濱，途經博多、天神、赤坂等景點與酒店雲集的區域，全程需約25分鐘。而由福岡機場站至「福岡心臟地帶」的博多站、天神站，分別只需5及11分鐘，大家平均只需8分鐘，便可以由機場直達市中心。

福岡市中心（福岡縣旅遊官網）

空港線的車費亦不算太高，由福岡機場站至博多站、天神站，只需約260日圓（約港幣$13），而坐畢全程至姪濱站亦只需340日圓（約港幣$17）。

從福岡市中心轉乘巴士，可到達打卡勝地——夫婦岩（IG@arielyuka1011）

福岡機場交通【2】機場接駁車去搭地鐵

不過要留意，福岡機場站位於國內線客運大樓的地底。從外國搭飛機入境的旅客，要從國外線客運大樓乘搭「國內線・國際線接駁巴士」到國內線客運大樓轉搭鐵路。接駁巴士不收費，車程約15分鐘。

福岡機場國際線客運大樓（FB@福岡空港）

福岡機場交通【3】市內巴士

不想拖著行李在地面與地底來回穿梭、想直達酒店、景點的朋友，可以考慮乘搭西鐵巴士等營辦商的市內巴士路線進入福岡市區。

西鐵巴士（Wikimedia@JKT-c.）

國際線、國內線客運大樓有多條巴士路線前往福岡市區的商場、景點、交通樞紐，當中包括博多站、Mitsui Shopping Park LaLaport福岡、AEON夢樂城、東平尾公園等。由機場前往博多站，需時約25分鐘，車費為310日圓（約港幣$15）。

福岡市中心（圖片來源：福岡縣旅遊官網）

福岡機場交通【4】高速巴士

國際線、國內線客運大樓亦有多條直達佐賀、大分等香港沒有航班直航之鄰近縣市的高速巴士路線。高速巴士路線由西鐵巴士、日清觀光等營辦商營運，能直達佐賀、大分市區，方便大家前往佐賀城跡、日田溫泉、湯布院溫泉、別府溫泉等景點。

日清觀光設有由福岡機場直達別府溫泉鄉的路線（福岡縣旅遊官網）

前往佐賀市區的高速巴士收費低至1,040日圓（約港幣$52）起；前往大分市區的高速巴士收費則低至1,980日圓（約港幣$99）起。要注意！部份路線只會停靠國際線客運大樓或國內線客運大樓的其中一方，大家可以乘搭「國內線・國際線接駁巴士」前往相應的客運大樓登車。

湯布院溫泉（大分縣觀光資訊官方網站）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本酒店推薦👇

名古屋酒店｜札幌酒店｜函館酒店｜橫濱酒店｜相模原酒店｜沖繩酒店｜鹿兒島酒店｜熊本酒店｜福岡酒店｜富良野、美瑛酒店｜博多酒店

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店