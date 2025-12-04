沖繩交通｜那霸機場出市區6大方法！單軌鐵路／巴士　最快10分鐘

沖繩交通｜那霸機場是沖繩縣最大機場，同時有直航航班來往香港。那霸機場距離市區並不太遠，即使不自駕也可由機場到達多個景點。其中在機場乘搭單軌鐵路到國際通、榮町市場、福州園所在的沖繩市中心，最快只需10分鐘。大家亦可以乘搭巴士或豪華巴士，直達市中心以至郊區各大酒店。



沖繩氣候溫和，每年吸引不少遊客（wikimedia@ブルーノ・プラス）

沖繩交通｜那霸機場交通出市區6大方法

那霸機場交通【1】沖繩都市單軌電車

沖繩都市單軌電車（圖片來源：沖縄都市モノレール“ゆいレール”情報(公式））

沖繩都市單軌電車是連接那霸機場至浦添市的單軌鐵路，途經那霸市中心多處。由那霸機場站出發，只需搭乘5個站（車程約10分鐘），便能夠抵達旭橋站，而前往縣政府前站、美榮橋站、牧志站等車站，車程亦在18分鐘內，方便快捷。

單軌鐵路每日早上06:00至晚上23:30期間營運，每6至15分鐘一班車，周末及平日班次略有不同。由那霸機場到各站的車費為250日圓至390日圓（約港幣$12.5至$19.5）。

那霸機場交通【2】沖繩機場接駁巴士LLP

沖繩機場接駁巴士LLP（官方圖片）

沖繩機場接駁巴士提供由那霸機場前往備瀨福木林道入口的路線，途徑恩納村、沖繩海麗客蘭尼酒店、本部港、沖繩美麗海水族館等車站，在部分車站亦有提供額外接駁到酒店的巴士班次，需要提前預約。沖繩機場接駁巴士分為普通及特急，於每日9:00至17:00行駛，票價由1,600日圓起（約港幣$80）。

那霸機場交通【3】路線巴士

沖繩巴士（沖繩觀光會議局）

路線巴士是指在沖繩配備編號的巴士路線。不想拖著行李在地面與地底來回穿梭、想直達酒店、景點的朋友，可以考慮乘搭那霸巴士、琉球巴士、沖繩巴士、東京巴士等營辦商的路線巴士路線進入那霸市區。相比鐵路，巴士能更直接接載乘客到各大景點，大家下車後不用再走一段路方能到達國際通、福州園、首里城等觀光勝地。

從機場開出並途經主要景點的路線巴士：

那霸巴士125號線（普天間機場線）：國際通、首里城

東京巴士TK02號線：福州園、DMM Kariyushi水族館

東京巴士TK05號線：美國村

琉球巴士99號線（天久新都心線）：沖繩縣立博物館



此外，沖繩觀光會議局曾撰文提醒遊客，路線巴士不接受面值1、5、5,000和10,000日圓的硬幣或紙幣。大家上車前，應先預備其他面值適用的貨幣。

那霸機場交通【4】豪華巴士（利木津巴士）

沖繩巴士營辦的豪華巴士（KKday）

除了路線巴士，機場有豪華巴士（別稱「利木津巴士」）直接駛進各大酒店。豪華巴士由沖繩巴士所營辦，所有路線均以那霸市中心以至郊區各大酒店為中途站或總站，非常方便大家下機後直接前接前往酒店放下行李箱並立即開始旅程。

豪華巴士分為A、B、C、D、E，共6條路線，不論乘搭哪條路線，都要於登車前先購買車票。從機場出發前往酒店，票價由1,600日圓（約港幣$80）起。豪華巴士的服務時間、總站及中途站資訊如下：

那霸機場交通【5】的士

如果想一勞為逸，建議可選擇坐的士。由那霸機場坐的士到最近的市區景點「國際通」，大概需時15-20分鐘，收費介乎1,500至2,000日圓（約港幣$75-100），優點是24小時都可叫到車，時間較彈性，但車費較貴。

那霸機場交通【6】租車

大部分人到沖繩都會選擇自駕遊，日本有不同租車網可以直接在網上預先租車，並在那霸機場附近直接提車便可自行駕駛到市區。部分租車亦提供從機場到租車店的接駁服務，非常方便。

