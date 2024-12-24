北上消費｜記者實測領展中心城！美團用WeChat港幣消費送4大優惠

趁着聖誕和新年假期來臨，不少港人都會北上玩樂消費。WeChat Pay HK 聯同美團及深圳領展中心城，於即日起至2025年1月1日舉辦「誕願美好 更省一籌」嘉年華，提供四大港人優惠。WeChat Pay HK 港幣錢包用戶更可領取高達 HK$83 優惠券，並免費換領鮑師傅人氣烘焙美食。《香港01》「好食玩飛」記者即場實試又食又拎！ 即看下文教學！



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WeChat Pay HK x 美團優惠｜1.掃碼獲優惠券高達 HK$83

透過 WeChat 在現場掃二維碼，即可進入活動頁面得到以下多張優惠券：

（1）美團線下掃碼專屬優惠券滿HK$100减HK$5一張，可於美團App或小程序（亦稱小程式）使用。

（2）美團專屬HK$10優惠券禮包，可於美團App或小程序（亦稱小程式）使用。

（3）高達HK$30內地消費連環賞，可在內地任何商戶消費時使用

（4）WeChat Pay HK新登記用戶可額外獲得總值HK$38內地迎新獎賞

WeChat Pay HK x 美團優惠｜2. 嘉年華攤位打卡必贏禮品 大獎有手機平板

嘉年華設三大互動遊戲打卡區，第一「美團休閒娛樂」玩巨型老虎機，三個圖案一樣，可獲一枚印章。

在「美團休閑玩樂」互動區體驗老虎機，又可以獲得一個印章！（古嘉瑋 攝）

第二「美團神券」於8秒內，找到利是牆上兩枚一樣的利是，可獲一枚印章。

在紅包牆上找到兩枚相同數字的紅包，即獲一個印章。（古嘉瑋 攝）

第三「美團美食」按下按鈕，獲取新年新願望小票，可獲一枚印章。

在「美團美食」互動區按鈕即獲一張願望小票並可集印章一枚。（古嘉瑋 攝）

參加者於每一區參與互動，均可獲1個印章，集齊3個即可到禮品兌換區換取刮刮卡1張。獲得刮卡後就可以參與抽獎活動！有特色帆布袋、日曆、冰箱貼、賀卡、貼紙等精美禮品，以及壓軸驚喜大獎華爲手機（HUAWEI Mate 60 Pro 12GB+512GB），價值¥6199（約6600港元）；和華為平板電腦（HUAWEI MatePad Pro 12.2吋），價值¥4099（約4363港元）。

重點一提：現場使用美團App掃描互動區內的二維碼並下單，可額外獲得刮刮卡，大大提升中獎機會！

WeChat Pay HK x 美團優惠｜3. 消費滿 HK$100 即送鮑師傅美食

凡於美團 App 或美團小程序透過 WeChat Pay HK 消費滿 HK$100，現場出示 WeChat 港幣錢包交易記錄即可於禮品兌換區，免費換領鮑師傅人氣食品一份。數量有限，先到先得，送完即止。

深圳領展中心城港人優惠｜4. 掃碼領取超過 HK$500 優惠券

以 WeChat 掃描商場內活動海報二維碼，進入活動頁面領取高達¥108「美團團購優惠券券包」及高達$400「滴滴出行內地call車專屬優惠券券包」！

與WeChat Pay HK和美團吉祥物打卡合照

WeChat Pay HK吉祥物小綠及美團吉祥物團團將在領展中心城巡遊，為大家送上祝福，想跟小綠和團團打卡，逛領展中心城時記得留意啦！

WeChat Pay HK吉祥物小綠及美團吉祥物團團將巡遊領展中心城，祝大家成功野生捕獲！（古嘉瑋 攝）

美團 x WeChat Pay HK x 深圳領展中心城「誕願美好，更省一籌」嘉年華

日期：2024年12月24日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：深圳市福田區領展中心城G層西廣場

交通：深圳地鐵1號綫或4號綫會展中心站B出口



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