深圳3大聖誕打卡好去處　睇飄雪+花火　寶島眼鏡HOYA漸進鏡¥499起

深圳聖誕好去處｜北上攻略｜聖誕節幾天假期，相信有不少港人都會北上玩樂！今集《北上攻略》，《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen，一連直擊3間近口岸兼有超大聖誕裝飾的商場，其中一間更有免費飄雪及花火表演秀，想知詳情刻即睇片！



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眼鏡優惠｜東門寶島眼鏡 HOYA近視鏡、漸進鏡超平優惠

今集《北上攻略》又有眼鏡優惠，東門眼鏡城2042號店寶島眼鏡推出超級優惠，一副日本HOYA近視鏡優惠價¥299起，一副HOYA漸進鏡也只是¥499起，還額外送你一副價值¥399的鏡架！客人只要保留HOYA鏡片證書，3個月內如遇度數問題包換一次，還有一年保養！

不少香港長者北上配眼鏡，都有配漸進鏡的需求。2042號店寶島眼鏡有多款潮流鏡框可選，不過店員在片中分享揀漸進鏡框兩大貼士，才能確保佩戴舒適穩固，想知詳情記得睇片！👉立即睇片

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寶島眼鏡

地址：深圳市羅湖區東門步行街金世界百貨2樓東門眼鏡城2042號

交通：深圳地鐵老街站D或F出口

微信：13692250158／13603016490



深圳聖誕好去處【1】羅湖萬象城 ── 睇飄雪+花火 免費送咖啡爆谷

羅湖萬象城二期地面的巨型聖誕樹「綺願聖誕樹」，指定日子晚上6時至10時逢整點，便會上演15分鐘的飄雪奇境漫舞秀，不僅有飄雪還有花火效果！👉立即睇片

羅湖萬象城飄雪奇境漫舞秀噴出花火一刻，圍在聖誕樹的觀眾嘩聲四起！（《香港01》圖片）

商場為慶祝聖誕節兼萬象城20周年，更推出兩大免費優惠。首先大家在聖誕樹旁、由深圳君悅酒店開設的Cafe糖立方，拍下吉祥物方糖BB的照片，分享到微信朋友圈或小紅書，並附上指定hashtag #方糖BB #深圳君悅聖誕季，即可獲得糖立方任意咖啡一杯。

另外即日起至明年2月23日，大家在同場的巨型水晶球「雪域‧綺想蜜境」打卡並發布小紅書，附上hashtag #深圳萬象城20周年 #深圳萬象城，即可獲贈爆谷一份！送完即止，先到先得！

大家在巨型水晶球「雪域‧綺想蜜境」完成打卡活動，即可獲贈爆谷一份！（《香港01》圖片）

羅湖萬象城飄雪及花火秀

地址：深圳羅湖萬象城二期地面

日期：12月6-9日，13-15日，21-22日，24-25日，28-29日（晚上6時至10時逢整點）

交通：羅湖口岸過關，乘地鐵1號線3個站到大劇院站，從C出口步行5分鐘即到。



深圳聖誕好去處【2】深圳灣萬象天地 ── 送免費Chanel No.5香水試用裝

聖誕小屋相信大家都看過不少，但最矜貴的可能是這幢。深圳灣萬象天地的Chanel聖誕小屋，以經典的No.5香水為主題，打造冬日唯美童話世界！👉立即睇片

以經典的No.5香水為主題的Chanel聖誕小屋（《香港01》圖片）

想要獲得Chanel No.5香水試用裝，大家只需要在聖誕小屋門口，用微信掃描關注Chanel官方賬號，並注册會員（可以香港電話號碼由工作人員人手登記代替），然後在小屋內完成香水、彩妝、打卡3步體驗，即可免費獲贈Chanel No.5香水試用裝一支！

大派Chanel No.5香水試用裝（《香港01》圖片）

而且在萬象天地mxtr戶外街區，已經非常超前起設置了「好運游園」新年活動，特設3間裝潢非常有新年氣氛的期間限定店，分別賣飾物、茶飲和寵物用品。睇埋萬象天地3層樓高巨人裝置

萬象天地Chanel聖誕小屋

地址：深圳灣萬象天地1樓時光廣場

日期：即日起到明年1月3日

交通：深圳灣口岸打車12分鐘直達商場／地鐵1號線高新園站A出口直達商場



深圳聖誕好去處【3】深圳灣萬象城 ── LUNA巨貓換新裝 名牌櫥窗也是看點

最後一站來到深圳灣萬象城，商場的地標LUNA巨貓亦換上聖誕裝，身後還有會擺動的貓尾！現場還很多跟貓有關的裝飾，貓奴必來！👉立即睇片

LUNA巨貓亦換上聖誕新裝，貓奴一定要打卡！（《香港01》圖片）

轉個彎便是金碧輝煌的節日大道，除了有聖誕樹供大家打卡，LV、Dior等各大品牌的櫥窗換上聖誕裝飾，也是這裏的看點之一！

深圳灣萬象城

地址：深圳灣萬象城戶外廣場

交通：深圳灣口岸打車11分鐘直達商場／地鐵11號線後海站往G方向行（但不要上G出口），進入隧道直達商場地庫



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