酒店房免費升級9大秘技　官網訂房機會提升?幾點Check-in都有關係

酒店房免費升級｜酒店轉房｜人人都想住又大又靚的酒店，可是Budget有限，可以怎麼辦呢？旅遊網站Skyscanner曾提出酒店房免費升級的秘訣清單，舉例只要提前跟職員說自己是KOL或當天是特別的紀念日，就有機會獲得房間免費升級的禮遇！想知還有什麼秘訣？即看下文啦！



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酒店房免費升級｜【1】在酒店集團官網進行預訂

在酒店集團官方網頁直接訂房，是獲取免費房間升級的秘訣！因為在第三方網站例如trip.com、Agoda等網站進行訂房，酒店是要向訂房平台支付佣金，所以酒店不會「蝕俾你」便拒絕Upgrade房間的要求，所以想升級的大家，或許可試試在酒店官網訂房啦！

在酒店集團官方網頁直接訂房，是獲取免費房間升級的秘訣！（hotels.com截圖）

酒店房免費升級｜【2】提前告訴酒店這是特別日子

在網站訂房時，在備註上或透過電話、電郵提出表明入住當天是特別日子，例如生日、求婚日、度蜜月、結婚紀念日，希望獲得酒店的房型升級禮遇，當天便有機會獲得免費升級房型！即使酒店未能為你提供房間升級，或會提供免費的生日蛋糕、花束、Welcoming drink、Spa、Room Service等特別禮遇。

在網站訂房時，在備註上或透過電話、電郵提出表明入住當天是特別日子，例如生日、求婚日，並希望獲得酒店的房型升級禮遇。（電影劇照）

酒店房免費升級｜【3】把握黃金Check-in時間！5pm-7pm！

告訴大家！酒店的黃金Check-in時間是下午5時至7時，不是早來就有早享受！因為一般入住酒店高級套房的退房時間是下午2時至4時，房客退房後約需1至2小時整理房間，因此，太早Check-in，前台職員可能會拒絕您的升級要求！加上，酒店要在黃昏時間才能確認當日的No Show或取消預訂的名單，所以在下午5時至7時到達酒店，酒店的空餘套房會較多。

酒店房免費升級｜【4】淡季入住

相信大家都知，在旺季旅遊的話酒店房肯定是Full booking，所以想升級房間的大家，最好在淡季期間岀遊，淡季的貴價套房空置率較高，升級較易！

酒店房免費升級｜【5】告訴酒店你是KOL

如果你的Facebook、Instagram、Blog、Twitter等帳號有大量追蹤者，一於向酒店透露你的KOL身份，他們都會樂意幫您免費升級，因為旅遊Blogger對他們來說，是在社交平台宣傳的好機會。

酒店房免費升級｜【6】表示非常禮貌、誠懇

在提出升級房間的要求時，一定要表現得禮貌、誠懇、保持微笑，才有機會成功。千萬不要對酒店職員擺出一副「應份」的態度，免得惹怒酒店職員、被加入黑名單。

酒店房免費升級｜【7】跟前台說Check-out前給他們好評

在前台跟職員提出免費升級房間的要求時，不坊跟職員說你們會Check-out前會給他們一個好評，一般而言前台職員都會不好意思拒絕、盡量滿足你。

酒店房免費升級｜【8】入住較新或較偏的酒店

新開或地理位置較偏的酒店，入住率一般都不高，所以請求免費升級房型的機會大大提升！

酒店房免費升級｜【9】成為酒店會員

成為酒店的會員後，獲得免費升級房間的機會會大大提高！大部份高級酒店集團，例如希爾頓、香格里拉、萬豪JW、四季、凱悅、假日等酒店集團都有會員免費升級房型的會籍禮遇，有部分酒店更會為會員升兩、三級！

大部份高級酒店集團，都有會員免費升級房型的會籍禮遇，有部分酒店更會為會員升兩、三級！（電影劇照）

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