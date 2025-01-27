AIA嘉年華2025｜新年5大活動：初二煙花最佳靚位/醒獅/年糕公仔

AIA嘉年華2025！AIA友邦嘉年華將於2025年2月16日正式閉幕，當然要把握機會在新年連假期間入場大玩特玩！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合AIA友邦嘉年華5大新年限定活動，有賀歲醒獅表演、音樂會、全新毛公仔等，更可以在場內欣賞賀歲煙花！現在買門票更可享有獨家優惠最平$90起！



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AIA友邦嘉年華2.16完結 必玩5大新年限定活動

AIA友邦嘉年華將於2025年2月16日正式閉幕。AIA嘉年華除了有刺激的機動遊戲及好玩的攤位遊戲,，在新年期間更將有多項限定活動等你參與！AIA嘉年華門票最平$90起，獨家2人套票優惠更有額外$50折扣優惠，把握最後機會買飛入場啦！

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AIA嘉年華新年限定活動【1】賀歲醒獅表演

AIA嘉年華將於2025年1月29日至2月5日（正月初一至初八）期間舉行賀歲醒獅表演！首日將於12時30分，在主舞台舉行盛大的醒獅採青巡遊，踩上高竹及跳樁，做出驚險又精彩動作，為AIA嘉年華的新春活動揭開序幕！其後將於每日下午3時30分舉行，醒獅更會搖頭擺尾與大家互動，一於摸摸醒獅頭沾沾新年好運氣！

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AIA嘉年華新年限定活動【2】維港新年煙花匯演

2025年農曆新年煙花匯演「金蛇迎春慶豐年」將於大年初二（1月30日），晚上8時在維港上空舉行，時長23分鐘。煙花匯演將有笑臉、金元寶、愛心及熊貓等圖案，非常特別！

不想人逼人又睇唔到煙花，提前入場去AIA嘉年華就可以爭取最佳位置觀賞盛大的煙花匯演！AIA嘉年華更擁有維港煙花無敵VIP位，可以在觀景台上360度無死角欣賞嘉年華全景！在表演前後更可以玩遊戲贏公仔，盡情感受新年氣氛！

AIA嘉年華新年限定活動【2】維港新年煙花匯演（圖片來源：AIA友邦嘉年華）

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AIA嘉年華新年限定活動【3】Live at the Big Top 音樂會

AIA友邦嘉年華特備音樂節目「Live At The Big Top」將於2025年2月11日至16日於雜技表演場地（大帳幕）盛大舉行，觀眾除了可以享受high爆的音樂會，更可以與表演者近距離互動！

今年的演出陣容包括華納唱片人氣創作歌手Gareth.T與特別嘉賓 Gordon Flanders；創新音樂人ØZI和Karencici的合作演出；丹麥歌手Christopher；Magic Room與SuNKeN的電子音樂派對，以及深受全球樂迷喜愛的Mania – The ABBA Tribute，令人期待！

Live at the Big Top 音樂會節目表：

2月11日；19:30｜ØZI、Karencici；Skincalories

2月12日；20:30｜Christopher

2月13日；20:00｜Gareth.T、Gordon Flanders

2月14日；18:30｜Magic Room、SuNKeN；DJ Nic Fanciulli、Nodes Crew、Bruno Roth、Wilkinho

2月15日；16:00、20:00｜Mania – The ABBA Tribute

2月16日；13:00｜Mania – The ABBA Tribute

*需額外購票*



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AIA嘉年華新年限定活動【4】藍妹大排檔全新節目

藍妹大排檔以港式大排檔為主題設計，處處都是打卡位！除了融入了本地酒吧文化，更有不同現場表演體驗以及駐場DJ炒熱氣氛！1月23日至2月9日期間，一連串精彩活動將在「藍妹大排檔」舉行，涵蓋現場音樂、DJ 表演、電影放映等豐富節目。

節目包括5位香港頂尖DJ攜手串聯由80年代至千禧年代的經典廣東歌曲，為大家呈獻廣東的士高！更會與Young Soy Gallery合作，放映香港藝術家及導演古本森的首部電影《野草》，隨後結合本地樂隊Mr Koo和Pee Break帶來現場演出，帶來新奇體驗！

藍妹大排檔更將上演專為家庭而設的兒童派對「Baby Rave」！現場DJ將經典兒歌及童謠重新混音，配合泡泡和五光十色的射燈，讓派對充滿笑聲！

藍妹大排檔節目表：

1月23日；18:00-23:00｜BOBBY’S RABBLE x EURASIAN SOCIETY TAKEOVER

1月25日；12:00-16:30｜Baby Rave

1月28日；19:00-23:00｜YEAR OF THE $CHNAKE

1月30日；20:00-01:00｜ELSE.WHERE

1月31日；20:00-23:00｜Broadback + Re:Flex Present - 30 Years of UK Garage

2月1日；18:00-23:00｜Canto Disco @ Dai Pai Dong

2月2日；19:00-23:00｜DREAMXRS DJ JAM ft. Fader Crew & S2

2月9日；14:00-20:00｜Young Soy Gallery

*需額外購票*



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AIA嘉年華新年限定活動【5】特色主題新春公仔

AIA嘉年華更推出了充滿新春特色的全新主題毛絨公仔——年糕造型毛絨公仔，為攤位遊戲增添趣味性之餘，亦加添喜慶！想贏到年糕造型公仔，就要睇埋攤位遊戲攻略啦！

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