AIA嘉年華2025｜新年5大活動：初二煙花最佳靚位/醒獅/年糕公仔

AIA嘉年華2025!AIA友邦嘉年華將於2025年2月16日正式閉幕,當然要把握機會在新年連假期間入場大玩特玩!《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合AIA友邦嘉年華5大新年限定活動,有賀歲醒獅表演、音樂會、全新毛公仔等,更可以在場內欣賞賀歲煙花!



AIA友邦嘉年華2.16完結 必玩5大新年限定活動

AIA友邦嘉年華將於2025年2月16日正式閉幕。AIA嘉年華除了有刺激的機動遊戲及好玩的攤位遊戲,,在新年期間更將有多項限定活動等你參與!

AIA嘉年華新年限定活動【1】賀歲醒獅表演

AIA嘉年華將於2025年1月29日至2月5日(正月初一至初八)期間舉行賀歲醒獅表演!首日將於12時30分,在主舞台舉行盛大的醒獅採青巡遊,踩上高竹及跳樁,做出驚險又精彩動作,為AIA嘉年華的新春活動揭開序幕!其後將於每日下午3時30分舉行,醒獅更會搖頭擺尾與大家互動,一於摸摸醒獅頭沾沾新年好運氣!

AIA嘉年華新年限定活動【2】維港新年煙花匯演

2025年農曆新年煙花匯演「金蛇迎春慶豐年」將於大年初二(1月30日),晚上8時在維港上空舉行,時長23分鐘。煙花匯演將有笑臉、金元寶、愛心及熊貓等圖案,非常特別!

不想人逼人又睇唔到煙花,提前入場去AIA嘉年華就可以爭取最佳位置觀賞盛大的煙花匯演!AIA嘉年華更擁有維港煙花無敵VIP位,可以在觀景台上360度無死角欣賞嘉年華全景!在表演前後更可以玩遊戲贏公仔,盡情感受新年氣氛!

AIA嘉年華新年限定活動【2】維港新年煙花匯演(圖片來源:AIA友邦嘉年華)

AIA嘉年華新年限定活動【3】Live at the Big Top 音樂會

AIA友邦嘉年華特備音樂節目「Live At The Big Top」將於2025年2月11日至16日於雜技表演場地(大帳幕)盛大舉行,觀眾除了可以享受high爆的音樂會,更可以與表演者近距離互動!

今年的演出陣容包括華納唱片人氣創作歌手Gareth.T與特別嘉賓 Gordon Flanders;創新音樂人ØZI和Karencici的合作演出;丹麥歌手Christopher;Magic Room與SuNKeN的電子音樂派對,以及深受全球樂迷喜愛的Mania – The ABBA Tribute,令人期待!

Live at the Big Top 音樂會節目表:

2月11日;19:30|ØZI、Karencici;Skincalories

2月12日;20:30|Christopher

2月13日;20:00|Gareth.T、Gordon Flanders

2月14日;18:30|Magic Room、SuNKeN;DJ Nic Fanciulli、Nodes Crew、Bruno Roth、Wilkinho

2月15日;16:00、20:00|Mania – The ABBA Tribute

2月16日;13:00|Mania – The ABBA Tribute

*需額外購票*



AIA嘉年華新年限定活動【4】藍妹大排檔全新節目

藍妹大排檔以港式大排檔為主題設計,處處都是打卡位!除了融入了本地酒吧文化,更有不同現場表演體驗以及駐場DJ炒熱氣氛!1月23日至2月9日期間,一連串精彩活動將在「藍妹大排檔」舉行,涵蓋現場音樂、DJ 表演、電影放映等豐富節目。

節目包括5位香港頂尖DJ攜手串聯由80年代至千禧年代的經典廣東歌曲,為大家呈獻廣東的士高!更會與Young Soy Gallery合作,放映香港藝術家及導演古本森的首部電影《野草》,隨後結合本地樂隊Mr Koo和Pee Break帶來現場演出,帶來新奇體驗!

藍妹大排檔更將上演專為家庭而設的兒童派對「Baby Rave」!現場DJ將經典兒歌及童謠重新混音,配合泡泡和五光十色的射燈,讓派對充滿笑聲!

藍妹大排檔節目表:

1月23日;18:00-23:00|BOBBY’S RABBLE x EURASIAN SOCIETY TAKEOVER

1月25日;12:00-16:30|Baby Rave

1月28日;19:00-23:00|YEAR OF THE $CHNAKE

1月30日;20:00-01:00|ELSE.WHERE

1月31日;20:00-23:00|Broadback + Re:Flex Present - 30 Years of UK Garage

2月1日;18:00-23:00|Canto Disco @ Dai Pai Dong

2月2日;19:00-23:00|DREAMXRS DJ JAM ft. Fader Crew & S2

2月9日;14:00-20:00|Young Soy Gallery

*需額外購票*



AIA嘉年華新年限定活動【5】特色主題新春公仔

AIA嘉年華更推出了充滿新春特色的全新主題毛絨公仔——年糕造型毛絨公仔,為攤位遊戲增添趣味性之餘,亦加添喜慶!想贏到年糕造型公仔,就要睇埋攤位遊戲攻略啦!

