新年交通安排懶人包｜港鐵通宵行駛？九巴、城巴服務時間一文看

新年交通安排｜新年地鐵尾班車時間｜新年期間拜年團聚晚了回家？不用擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了3大交通工具的通宵服務時間，包括年廿九港鐵通宵行駛、九巴口岸巴士線連續9日無限免費乘搭等等，即看下文啦！



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新年交通安排｜年廿九港鐵通宵行駛

港鐵為方便大家新春期間出行，將於年廿九1月28日至年初五2月2日，在不同時段加密列車班次。在年廿九（1月28日）當天，以下港鐵地鐵及輕鐵路綫將會通宵行駛，至於港鐵巴士則會延長服務，包括506、K51、K54A。

港鐵將於年廿九1月28日至年初五2月2日，在不同時段加密列車班次。（資料圖片）

通宵港鐵地鐵

港鳥綫

觀塘綫

南港島綫

將軍澳綫

荃灣綫

屯馬綫

東涌綫



通宵港鐵輕鐵

505

507

610

614P

615P

706

751



在年初一（1月29日），機場快綫香港站頭班車提前於05:35開出；年初二（1月30日），觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫於不同時段加密班次；年初三至五 （1月31至2月2日）​，機場快綫博覽館站尾班車延至翌日01:00開出。

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新春交通安排｜九巴、皇巴無限免費搭 經福田／蓮塘／皇崗口岸

九巴及皇巴日前公布新年乘車優惠，在過年期間（年廿六1月25日至年初五2月2日），11歲或以下持小童八達通人士，可免費乘搭九巴多條接駁邊境管制站的路線及皇巴，即按連結：深圳新年口岸巴士優惠 一類人無限免費搭 到福田/蓮塘/皇崗口岸。至於，香港新年期間的巴士路線安排，N43、N64P、N243、N272將於年初一（1月29日）通宵行駛，並會延長14條路線的服務時間和加強7條路線的服務。

新春交通安排｜年廿九城巴通宵

在年廿九（1月28日），城巴38S（銅鑼灣 — 薄扶林（置富））、N116（北角（健威花園） — 慈雲山）以及N601（金鐘（東） — 寶達）將通宵行駛，大家行完維園都有車回家！

在年廿九（1月28日），城巴38S、N116以及N601將通宵行駛。(城巴圖片）

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