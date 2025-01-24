新年交通安排懶人包｜港鐵通宵行駛？九巴、城巴服務時間一文看
撰文：古瓅果
出版：更新：
新年交通安排｜新年地鐵尾班車時間｜新年期間拜年團聚晚了回家？不用擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了3大交通工具的通宵服務時間，包括年廿九港鐵通宵行駛、九巴口岸巴士線連續9日無限免費乘搭等等，即看下文啦！
Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜1月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡快閃優惠｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學
新年交通安排｜年廿九港鐵通宵行駛
港鐵為方便大家新春期間出行，將於年廿九1月28日至年初五2月2日，在不同時段加密列車班次。在年廿九（1月28日）當天，以下港鐵地鐵及輕鐵路綫將會通宵行駛，至於港鐵巴士則會延長服務，包括506、K51、K54A。
通宵港鐵地鐵
港鳥綫
觀塘綫
南港島綫
將軍澳綫
荃灣綫
屯馬綫
東涌綫
通宵港鐵輕鐵
505
507
610
614P
615P
706
751
在年初一（1月29日），機場快綫香港站頭班車提前於05:35開出；年初二（1月30日），觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫於不同時段加密班次；年初三至五 （1月31至2月2日），機場快綫博覽館站尾班車延至翌日01:00開出。
+1
新春交通安排｜九巴、皇巴無限免費搭 經福田／蓮塘／皇崗口岸
九巴及皇巴日前公布新年乘車優惠，在過年期間（年廿六1月25日至年初五2月2日），11歲或以下持小童八達通人士，可免費乘搭九巴多條接駁邊境管制站的路線及皇巴，即按連結：深圳新年口岸巴士優惠 一類人無限免費搭 到福田/蓮塘/皇崗口岸。至於，香港新年期間的巴士路線安排，N43、N64P、N243、N272將於年初一（1月29日）通宵行駛，並會延長14條路線的服務時間和加強7條路線的服務。
新春交通安排｜年廿九城巴通宵
在年廿九（1月28日），城巴38S（銅鑼灣 — 薄扶林（置富））、N116（北角（健威花園） — 慈雲山）以及N601（金鐘（東） — 寶達）將通宵行駛，大家行完維園都有車回家！
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略