日本流感｜醫生都帶8款旅行平安藥　 退燒/止咳/收鼻水邊種有效？

日本流感2025｜旅行平安藥清單｜台灣女星徐熙媛（大S）早前在日本旅遊期間因流感併發肺炎而逝世，令市民在旅行時提高警覺。臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫蘇子謙，在FB專頁上分享了他的常帶旅行藥物，8大旅行平安藥針對的症狀也不同，例如中成藥銀翹散，能紓緩發燒、喉嚨劇痛、身體發熱等情況。即使在外遊期間不幸生病，也可以即時食藥，盡快紓緩病情！想知還要帶什麼藥物即看下文啦！



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台灣女藝人徐熙媛（大S）早前於日本旅遊，感染流感併發肺炎病逝，另有一名5旬香港女子於早前在大阪確診感染甲型流感及甲型鏈球菌，情況危殆，一度瀕死。日本衛生部門公布，當地去年12月最後一周錄得的流感宗數，創下25年來最高紀錄，大家到日本旅遊時應帶備足夠藥物！

日本衛生部門公布，當地去年12月最後一周錄得的流感宗數，創下25年來最高紀錄。（日本流行性感冒確診Level地圖截圖）。

蘇醫生經常在FB專頁上分享各種中西醫學知識。今年2月3日他分享了他的常帶旅行藥物，包括西藥退燒止痛藥、中成藥銀翹散等，此外，他亦建議如果感冒出現喉嚨痛或咳嗽，應避免進食冰冷食物或飲料，例如雪糕或冷飲。

香港註冊中醫蘇子謙先生於2月3日，在他的專頁上分享了他的常帶旅行藥物，包括西藥退燒止痛藥、中成藥銀翹散等。（FB@中西醫說－ 蘇子謙）

《西藥篇》

旅行平安藥清單｜【1】退燒止痛藥

蘇醫生表示可以帶一些能退燒和止痛的藥物，例如Panadol；或者消炎止痛藥（NSAID類別），對因感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

蘇醫生表示可以帶一些能退燒和止痛的藥物，例如Panadol。（Freepik）

旅行平安藥清單｜【2】抗組織胺類藥物

蘇醫生指抗組織胺類藥物能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

帶備抗組織胺類藥物，能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等。（資料圖片）

旅行平安藥清單｜【3】止瀉止嘔藥

蘇醫生提及在出外旅行時吃錯東西 ，萬一發生食物中毒，止瀉止嘔藥這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

大家遊日要注意安全，帶上口罩，以防染疫。（Jezael Melgoza @Unsplash）

旅行平安藥清單｜【4】電解質粉

蘇醫生建議帶備電解質粉，如果出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

《中成藥篇》

旅行平安藥清單｜【5】葛根湯

葛根湯適合治療風寒感冒，症狀包括怕冷、頸部僵硬、疲倦、背痛等，效果顯著，通常服用一至兩包即可有效改善症狀。但蘇醫生提提大家，若喉嚨非常痛時，葛根湯是並不適合的，因為其中的麻黃和薑可能加劇喉嚨的不適。

旅行平安藥清單｜【6】銀翹散

銀翹散適合治療風熱感冒，症狀包括發燒、喉嚨劇痛（如刀割般的疼痛）、身體發熱等，蘇醫生稱銀翹散對這類症狀的效果非常好！

旅行平安藥清單｜【7】藿香正氣散

適合因腸胃炎或食物中毒引起的感冒症狀，例如腹瀉、腹痛、嘔吐等。如果感冒伴隨腸胃不適，而蘇醫生指服用藿香正氣散通常能迅速緩解。

岀發旅行前應執拾好藥包，以防在日本旅遊期間「中招」！（資料圖片）

旅行平安藥清單｜【8】止嗽散

若感冒後出現喉嚨痕癢或輕微喉痛，而且伴隨乾咳或喉嚨不適，可以使用止嗽散。這種中藥具有止咳潤喉的作用，對於咳嗽較輕的情況有良好的舒緩效果，適合隨身攜帶以備不時之需。

最後，蘇醫生提醒大家，攜帶藥物時要注意各地的入境規定，提前查明相關規矩，以上建議僅適用於輕症的應對方法。若症狀嚴重，應立即返港求醫或在當地尋求合適的醫生診治。

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