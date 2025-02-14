深圳黃貝嶺美食7大抵食推介！實試竹蓋腸粉／龜苓膏／¥16一打蛋撻

黃貝嶺美食｜蓮塘口岸｜北上攻略｜不少人上深圳都是為了又便宜又好味的美食！《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Dora今日來到黃貝嶺，距離蓮塘口岸站只有2個站，交通非常便利。記者在黃貝嶺地鐵站附近實試7大美食，包括客家竹蓋腸粉、自家製龜苓膏糖水、街坊小食店等等，由朝食到晚為大家試伏，想知食評記得睇片！



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黃貝嶺美食｜距蓮塘口岸站2站民生小區 街坊食店多

屬於深圳羅湖區的黃貝嶺，交通上更近蓮塘口岸站，搭深圳地鐵2／8號線兩個站即到！黃貝嶺是當地一個民生小區，多為貼地街坊食店。記者蒐羅了黃貝嶺地鐵站附近的7間抵食食店，全部都是10分鐘以內的路程！

記者為大家整理今次黃貝嶺美食之旅的食店位置。（《香港01》圖片）

黃貝嶺美食【1】稻竹香竹蓋腸粉——特色客家竹蓋腸粉

第一站先由早餐開始，稻竹香竹蓋腸粉主打即叫即製特色客家竹蓋腸粉！竹蓋腸粉顧名思義就是用竹蓋做的腸粉，做出來的腸粉除了有雞蛋和米漿的香氣，還有淡淡竹香！最平齋腸粉只是¥5，記者所點的蛋肉腸亦只是¥8，大大份夠抵食！

稻竹香竹蓋腸粉

地址：羅湖區黃貝街道黃貝嶺南街華僑新村1棟

營業時間：07:00 - 13:00 ；18:00 - 22:00

交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行170米



黃貝嶺美食【2】蘩樓——必食招牌蝦餃皇

蘩樓是深圳大受歡迎的茶樓，其中黃貝嶺分店更長期位居大眾點評美食榜首位。中午期間人頭湧湧，建議大家可以在大眾點評App選定茶樓排隊，減少排隊時間。

記者試食招牌蝦餃皇，蝦餃飽滿，皮薄晶瑩剔透，餡料蝦肉多，非常滿足。有蝦餃，當然有燒賣！燒賣上有蝦仁和蟹籽，比較香港茶樓，內餡未有加冬菇粒，少了口感層次。提到口感最好的點心，莫過於第三道香脆明蝦紅米腸，紅米腸的外皮煙煙韌韌，中間有一層炸網，呈現出反差！3道點心連茶錢，人均¥53（約$56），大家又覺得值得嗎？

+ 1

蘩樓

地址：羅湖區鳳凰路10號鳳山大廈東座2樓

營業時間：08:00-16:00／17:00-21:00

交通：深圳地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口步行360米



黃貝嶺美食【3】肥姐牛雜——網民力推網紅店唯份量少

小紅書超多推薦的網紅店肥姐牛雜乍看價錢實惠，牛雜、丸類、麵類、蔬菜類等食物大多只是¥2至3。記者點了總共¥15的牛柏葉和牛腩幫大家試伏，食物味道雖然不錯、夠入味，唯份量太少、牛雜太碎。

肥姐牛雜

地址：羅湖區黃貝街道黃貝嶺社區深南東路1002號黃貝嶺下村168棟鳳凰路104號

營業時間：14:00 - 次日02:30

交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口步行340米



黃貝嶺美食【4】一口甜手工糯米糍——即點即包 糯米煙靭

香港人一向對糯米糍情有獨鍾！位於黃貝嶺一隅的一口甜手工糯米糍，有不同味道的糯米糍可供選擇，包括芝麻花生味、抹茶紅豆味、OREO味、蘇丹王榴槤味等等，價錢只是¥6起。下單後，店員現場即切水果及包糯米糍。記者實試經典的芒果糯米糍及香芋肉松糯米糍，新鮮製作的糯米糍煙靭軟熟，非常推介！

一口甜手工糯米糍

地址：羅湖區鳳凰路黃貝嶺下村211棟102號

營業時間：11:00 - 20:00

交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口步行200米



黃貝嶺美食【5】明記清餃——人情味街坊小店

明記清餃是許多本地人推薦的平民美食。店舖位於民居小區，座位不多，不過依然多選擇，有手工餃子、雲吞、奶茶等飲品，其中豪華三寶撈麵套餐是店舖明星料理。三寶包括8粒雲吞、香腸、還有賣相讓人食慾大增的太陽蛋，配上蔥油撈麵，還有檸檬茶，簡直是宵夜套餐！老闆娘不時會和顧客閒聊幾句，發現她原來是珠海人，因此識講廣東話，親切感滿分！

明記清餃

地址：羅湖區黃貝街道深南東路1017號

營業時間：周一 17:00 - 21:00；周二、三、四、六 11:00 - 14:30 16:30 - 21:00；周日11:00 - 21:00

交通：深圳地鐵2/5號線黃貝嶺站D出口步行230米



黃貝嶺美食【6】龜老吉——自家製糖水網紅店

來到美食之旅尾聲，當然少不得糖水！龜老吉算是區內的網紅店，本來主售涼茶、龜苓膏，但就以實惠糖水爆紅，最平¥8就食到綠豆沙、紫薯糖水！店舖店面看似簡單，原來內有座位，店內環境充滿懷舊的味道，問過店員才知道有近30年歷史，而且糖水和龜苓膏都是自家製。

記者一嘗¥15的椰汁龜苓膏西米撈，龜苓膏味道適中，相信椰汁有減輕其藥材味，再配合西米和少許煉奶，味道好吃且對記者而言算新穎，希望再有機會試一下芋圓！

龜老吉

地址：羅湖區鳳凰路84號

營業時間：11:00 - 次日01:30

交通：深圳地鐵地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行290米



黃貝嶺美食【7】廣隆蛋撻王——¥16一打蛋撻+葡撻

最後一站，記者回到黃貝嶺地鐵站內的地下美食街「深鐵滙坊」，其中一間麵包店廣隆蛋撻王，在大眾點評推介優惠券¥16有一打蛋撻加葡撻各6件，即係平均每個撻¥2有找。記者買到手之後，發然蛋撻和葡撻是迷你尺寸，不過綜合價錢及不錯的味道，依然值得推介！優惠沒有列明幾時結束，大家最好出發先查看還有沒有相關優惠。

廣隆蛋撻王

地址：羅湖區新秀路黃貝嶺地鐵站內morefun商場A03

營業時間：08:00 - 22:00

交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站F2出口步行170米



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