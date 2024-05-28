韓國深度遊10大景點推薦｜玻璃觀景台／螺旋天空步道5天團$2999起

韓國是香港人的熱門旅遊地點，但往往離不開首爾、濟州、釜山這些著名景點。其實韓國的魅力又豈止這三個地方！ 其實韓國還很好多秘景值得探索，《香港01》「好食玩飛」頻道是次大家解構韓國的旅遊版圖，更會推薦忠清北道、全羅北道、江原道三地的10大隱世秘景，帶大家深度遊韓國！



特別嗚謝︰韓國觀光公社（Korea Tourism Organization）

韓國旅遊版圖（圖片來源：韓國觀光公社）

忠清北道

忠清北道位於韓國中部，是韓國唯一沒有與大海相連的土地，山勢連綿，又是多條河川交匯之處，構成一幅幅山明水秀的美景，當中堤川及丹陽郡就有多個值得探索的深度遊景點。

忠清北道—堤川

堤川位於忠清北道與丹陽郡相鄰，著名的觀光景點有義林池、清風文化財團地、月岳山國立公園、清風湖畔等地。

韓國深度遊景點推薦【1】韓國堤川 —— 隱藏秘境．龍湫瀑布玻璃觀景台

龍湫瀑布玻璃觀景台是一個提供壯麗景色的觀景點，位於堤川義林池附近。這個觀景台以玻璃地板而聞名，每當經過一旁的鐵柱上設置的感應器時，不透明的玻璃地面就會變為透明，讓您可以站在上面，可以看到底部流淌而下的瀑布，彷彿就像走在瀑布上一般，充滿驚險刺激的感覺，同時俯瞰瀑布和周圍的景色。

韓國深度遊景點推薦【2】韓國堤川 —— 360度全湖秘景．清風湖畔纜車

清風湖畔纜車是韓國首座直達山頂的纜車，由清風面勿台里至飛鳳山山頂，全程總長約2.3公里。纜車上部停靠站飛鳳山，因像鳳凰抱著蛋再飛著去覓食的樣子而得名，飛鳳山位於清風湖的中央，海拔高531公尺，山頂上觀景台俯瞰清風湖風景，360度全景模式就在眼前一次展開！現場還有不少拍照區、咖啡廳！

韓國深度遊景點推薦【3】韓國堤川 —— 韓國最古老的蓄水池．義林池

義林池水庫是韓國三大古水庫之一，於韓國三韓時期建造的三大水利設施之一，如今是堤川市著名的風景名勝區，也是堤川10景中的第一景。 這裡真的是好山好水好好風光，藍天青山相互映照，兩岸林木亭閣星羅棋佈，風景如畫。韓國綜藝節目<<兩天一夜>>、<<超人回來了>>也曾在此地取景拍攝。

堤川10景中的第一景「義林池」是被指定為國家指定文化財產名勝地（圖片來源：韓國觀光公社）

忠清北道—丹陽郡

丹陽郡是韓國忠清北道的一個旅遊勝地，這個城市面向小白山、南漢江從市區穿過。山清水秀，風景秀麗，自古就以自然景觀聞名，旅遊資源豐富，是有名的旅遊休閑區，也是眾多熱門韓劇的取景地。寧靜惬意的湖光山色，獨具特色的韓國美食，都是前往丹陽的理由。多條河流從丹陽郡流出，丹陽境內就有著名的丹陽八景，包括嶋潭三峰、石門、龜潭峰、玉筍鋒、上仙巖、中仙巖、下仙巖、舍人巖。

韓國深度遊景點推薦【4】韓國丹陽郡 —— 丹陽江棧道及水邊公園路

全長1.2km的丹陽江棧道，沿著之前難以靠近的南漢江岩壁舖設而成，這段棧道修建在懸崖之上，讓人能感受健行的浪漫與水面上行走的刺激感，風景優美，讓您可以在河邊散步，欣賞江水和周圍的風景。走完全程大約需要30分鐘，近來又添加了夜間照明，被選為夜間旅遊100選。而水邊公園路則是一條經過公園的路徑，您可以在這裡享受悠閒的步行，欣賞公園的美景。

韓國深度遊景點推薦【5】韓國丹陽郡 —— 嶋潭三峰

「丹陽八景」之一，矗立於南漢江上的三座石峰，由三座小山丘組成，分別是龍頭峰、虎頭峰和鶴頭峰，中間最大的山峰上建了個六角形的小亭子「三嶋亭」，是歷代學者吟詩弄月的地方，顯得更加美麗。嶋潭三峰一旁有塊的鮮花田，不同季節有不同的花卉，花園的中間還有一個相框，在這裡拍照看起來更像一幅畫了。

韓國深度遊景點推薦【6】韓國丹陽郡 —— 滿天下SkyWalk 360度螺旋環狀步道

位於丹陽郡赤城面的滿天下Skywalk，是設在80~90公尺南漢江峭壁上的天空步道，步道以360度螺旋型設計，讓您可感受到走在空中的刺激感，以各種角度欣賞風景。在觀景台上不僅可將整個丹陽市區盡收眼底，還能看到山脊另一邊廣闊的南漢江景色及遠眺小白山蓮花峰，令人讚嘆不已。步道上更設有一個馬蹄型的觀景台「萬壑千峰」，由高強度玻璃打造而成，站在步道上，能俯瞰底下南漢江的流水及感受走在峭壁盡頭的驚險感，是丹陽的著名地標之一！

東瀛遊「韓國忠清北道5天深度遊」六月出發限定 $2999+

想深度體驗韓國文化同秘景，東瀛遊推出六月出發限定優惠！【忠清北道堤川、丹陽郡】５天深度遊，團費只是$2999+，行程帶大家走訪忠清北道、丹陽郡及堤川多個隱世秘景、到訪春日賞花名所欣賞6月限定的黃波絲菊、品嚐韓式地道美食、入住2晚丹陽或堤川度假村酒店，以及2晚首爾或金浦市酒店，性價比極高！

【六月出發限定】忠清北道堤川．丹陽郡、首爾5天之旅 KSGB05

出發日期：6月2、4、9、11、14、16、18、23、25、30日

震撼價：HK$2999+

👉按此立即報名👈

【夏日深度遊】忠清北道堤川．丹陽郡5天之旅 KSTB05

出發日期：7月2、4、6、9、11、13、16、18、25、8月6、13、17、20、29、31日

暑假早鳥優惠價：HK$3999+

👉按此立即報名👈

全羅北道

全羅道位於韓國的西南部，也被稱作“湖南地區”。全羅道以美食聞名，其飲食特點是可口的飯菜和豐富的小菜，最有名的當屬發源於全州的拌飯，要想感受韓國美食的精髓，全羅道是不可錯過的一站。

全羅北道—全州

全州是全羅北道的首府，完好地保存著以前貴族居住過的傳統建築「韓屋」，吸引了很多外國觀光客紛至前來，與韓屋比肩齊名的是全州的美食，全州拌飯的名聲響徹國內外，來到全州，可以同時體驗到韓國料理的美味和韓屋建築的魅力。

韓國深度遊景點推薦【7】韓國全州 —— 韓國最大的韓屋村．全州韓屋村

全州韓屋村是韓國全羅北道的一個旅遊勝地，是韓國規模最大的傳統韓屋村，也是韓國保存最完好的韓屋村，共坐落著約700多棟韓屋，全州韓屋村的建築風格獨特，傳統美感尤其體現在韓屋的屋簷曲線上，屋簷角向天翹既是韓屋的特徵又是韓舞韻味所在。漫步這裡的石板路上，可欣賞古老的建築和美麗的庭園，更有很不少遊客人穿上韓服在韓屋中穿梭拍照。此外，全州韓屋村還有許多傳統工藝品店和餐廳，對於喜愛韓國文化、歷史和建築的人來說，全州韓屋村是韓國深度遊必到的地方。

韓國最大的韓屋村．全州韓屋村。（圖片來源：東瀛遊 ）

韓國深度遊景點推薦【8】韓國全州 —— 馬耳山道立公園

馬耳山位於全羅北道鎮安郡，是因約7千萬年前的地殼變動而隆起的，其形狀破似馬的耳朵，故得名馬耳山。馬耳山以678米的雄馬耳峰(東邊)和685米的雌馬耳峰(西邊)組成。雌馬耳峰南邊有一個寺廟叫作塔寺，以鱗次櫛比的石塔而聞名。馬耳山四季分明，尤其是春天的馬耳山櫻花更為一絕，許多登山愛好者與參拜寺廟的信徒都會前來。

因其形狀破似馬的耳朵而得名的馬耳山。（圖片來源：韓國觀光公社）

【全羅北道深度遊】全州馬耳山、益山、首爾5天之旅 KSGE05

出發日期：6月6、13、20、27、7月4、8月31日

抵玩價：HK$3699+

👉按此立即報名👈

江原道

江原道位於韓國東北部，大部分是山地地形，冬季多雪寒冷，夏季涼爽宜人。江原道的幾大名山中雪嶽山和五臺山最受登山愛好者的青睐。以《冬季戀歌》取景地聞名的春川就位於江原道。位於江原道的江陵和束草以美麗綿長的海岸線聞名，景象很是壯觀。

江原道—江陵

江陵是一座以美麗的海岸風光和海水浴場聞名的海濱城市。這裏的著名景點有可以觀賞海岸風光的鏡浦湖、《外出》的拍攝地烏竹軒，還有很多江陵鄉土料理。

韓國深度遊景點推薦【9】韓國江陵 —— 韓幣上肖像人物的故居．烏竹軒

位於江原道海濱城市江陵的烏竹軒，是栗谷李珥(5000韓元紙幣上的肖像畫)和其母申師任堂(50,000韓元紙幣上的肖像畫)的故居，因屋邊遍布深色的竹子而得名。在烏竹軒可以看到栗穀出生的別堂、內室、使用過的物件等，還可以瞭解栗谷和申師任堂母子之間的故事等。由李英愛、宋承憲主演的韓劇《師任堂、光的日記》曾在這裏取景拍攝，成為很多韓劇迷最期待的人氣旅遊景點。

江原道—束草

束草的市區前方即是擁有清澈、蔚藍及深邃魅力的東海，是江原道內除了江陵之外，受歡迎的海岸城市，除了美麗的海景之外，束草同時背倚雪嶽山，也是吸引許多登山愛好者來訪。束草擁有得天獨厚的山景與海景，是深度遊不容錯過的城市。

韓國深度遊景點推薦【10】韓國束草 —— 靈琴亭展望台與束草燈塔

位在束草市永郞洞的束草燈塔亦稱作「靈琴亭束草燈塔」，是束草八景之一，白色燈塔格調浪漫，係睇日出最理想嘅地方，台上更設有望遠鏡，可盡覽雪嶽山、東海及束草市風光。靈琴塔由於可以聽到海浪打在石山上如同琴聲般的奇妙聲音，宛如韓國傳統樂器「玄鶴琴」一般，因而得名。然而日據時代時為了興建束草港而開鑿石山，現在只剩下岩磐，立於眾多寬大岩石之上的涼亭就是靈琴亭。在靈琴亭的岩石上還建了一座海上涼亭，要過長約50m的橋才能抵達，在海上涼亭望著大海，有別於在防波堤上望著大海，感覺更加暢快。

束草燈塔附近「迎日之亭-靈琴亭」的日出與燈塔觀景臺的雪嶽山景，還有燈塔隨海岸線可以照到的遠方金剛山一隅, 這些自然景觀與燈塔是多麼的相配。尤其是在觀景臺看到的雪嶽山美景, 都讓遊客為之讚嘆。

【探索江原道】平昌、原州、江陵5天之旅 KSEA05

出發日期：6月6、10、13、17、20、24、27日

抵玩價：HK3999+

👉按此立即報名👈

【江原道深度遊】束草、雪嶽山、100%天然溫泉水溫泉主題樂園 5天之旅 KSEE05

出發日期：6月3、8、15、17、22、29、7月6、8月31日

抵玩價：HK3299+

👉按此立即報名👈

東瀛遊《韓國旅行團》全線行程，帶大家暢遊韓國精選景點！

👉按此即睇全線行程👈