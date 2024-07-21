韓國自由行8個APP推薦：地圖用NAVER Map和韓巢　翻譯有Papago

近期赴韓國旅遊的遊客越來越多，其中有許多人選擇自由行，在自由行途中，旅客需要自己規劃路線、溝通，該下載哪些韓國app？NAVER Map要怎麼使用操作？



本文從Dcard上一次整理網友推薦分享的實用app，想了解韓國地圖app推薦、韓國地圖中文版app、韓國排行程app、韓國翻譯app、韓國交通app、韓國地鐵app、韓國美食app等旅遊時會使用的app，可以先收藏文章，讓您的韓國自由行更加順利！

韓國自由行必用8款APP👇👇👇

韓國自由行必用8款APP（01製圖）

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1. 韓國地圖推薦APP：NAVER Map

在韓國使用Google Map其實比較不便，因此在韓國使用率較高的地圖APP其實是由搜尋引擎Naver推出的Naver Map。雖然Naver Map是韓文，但可以將介面調整成簡體中文，方便外國旅客使用。雖然語言可以調成中文，但還是有很多店家只能用韓文，才查得到，建議可以加入會員，把想去的地點先存下來，旅遊時更方便。

怎麼調成中文？

點右上三條線→點擊齒輪（設定）圖示→點選「언어」→設定簡體中文→完成



如何查詢店家？

將介面調整成中文後，可輸入簡體中文地址，或是韓文地址，也能輸入店家的電話號碼，直接查詢。



2. 韓國地圖推薦APP：韓巢地圖

韓國最有名的地圖APP是Naver Map，但這款「韓巢地圖」是自由行的旅客們必須下載的超方便APP！韓巢地圖的介面完全使用簡體中文，無論是要以中文搜尋商家資訊、規劃路線導航都超級方便。另外，還可以用韓巢地圖搜尋優惠券喔！

3. 韓國交通推薦APP：Kakao Taxi（Kakao T）

在旅途開始前下載Kakao Taxi，就可以免去等車、路邊叫車的時間啦！Kakao Taxi的車輛眾多，也可以結合Kakao Map一起使用，絕對是韓國旅遊時最省事的好幫手。

4. 韓國交通推薦APP：Kakao Bus

Kakao Bus絕對是旅行時搭巴士的好幫手，只要在APP內輸入公車車號，它就會顯示站牌、站牌位置、去程回程班次等乘車資訊，最特別的是，當公車到來，APP還會跳通知提醒。如果旅途中需要搭公車，別忘了提前下載Kakao Bus喔！

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5. 韓國翻譯推薦APP：Papago

Papago是由Naver所開發的翻譯軟體，APP內無論是語音輸入、打字輸入，甚至是用拍照的方式，都能夠準確翻譯。除此之外，APP也提供「敬語」翻譯，翻譯用字也會比Google翻譯更加準確。

6. 韓國旅遊推薦APP：WOWPASS

WOWPASS是近幾年到韓國旅行非常熱門的支付APP，透過WOWPASS可以快速換匯唱韓元、儲值現金、刷卡支付等。另外，在韓國搭捷運時需要使用TMONEY，而WOWPASS可以當作TMONEY使用。

支付：

WOWPASS可以當作儲值卡用，在許多商店都能夠直接使用WOWPASS支付。另外，可以透過APP查看餘額。若是需要使用現金，只要到WOW Exchange機台就能夠透過WOWPASS領取韓元現金。



交通：

只要拿著WOWPASS到地鐵售票機或便利店儲值，然後可以把WOWPASS當成TMONEY使用，在地鐵、巴士暢行無阻。除此之外，搭乘巴士、火車都有優惠。



品牌優惠：

WOWPASS與許多商家都有合作，使用WOWPASS付款可以獲得另外的優惠，如打折、現金回饋等。



7. 韓國旅遊推薦APP：小紅書

雖然小紅書是大陸APP，但在韓國自由行時，無論是要找現在最熱門的景點，還是找小眾冷門景點，又或者是想看看哪裡有特色咖啡廳，都有滿滿的資訊。另外，上面有許多人分享行程、攻略，懶人可以直接照抄！

8. 韓國通訊推薦APP：KakaoTalk

韓國使用率最高的通訊軟體非KakaoTalk莫屬，在韓國旅遊時，如果訂餐廳或民宿等，需要另外和當地人聯絡的情況，可以透過KakaoTalk與對方聯絡，會讓行程更加順利喔。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024韓國旅遊APP推薦》8個自由行必下載實用APP WOWPASS、Naver Map攻略教學】