【非洲豬瘟】泰國嚴控生熟豬肉、豬肉製品入境 小心誤踩地雷！

2018年8月自中國傳出第一單非洲豬瘟案例，旋即令東南亞國家對豬瘟疫情提高警覺及關注！而繼台灣禁止大陸及港澳人士帶生熟豬肉製品入台後，泰國衛生署也在1月15日向泰國政府旅遊局（HK）發最新公佈，指由即日起凡任何人攜帶生、熟豬肉及所有豬肉製品入境而沒有泰國衛生署的事先書面批准，均屬違法。當局擬嚴格控制豬肉及其產品進口，提防豬瘟。

各位遊泰人士注意，除非預先向泰國當地衛生署書面申請及獲批，否則現時不能攜帶任何生熟豬肉、豬肉製品入境泰國！(圖片來源：GettyImages)

東協最大養豬國 嚴陣防疫

泰國貴為東協（東南亞國家聯盟）最大養豬國，一向非常擔心非洲豬瘟在國內爆發，早前除了加強國內邊境管控外，更嚴查中國入境旅客。據當局紀錄，泰國目前有 2,200 萬頭養殖豬隻，如非洲豬瘟在泰國蔓延將會重創當地養豬業，經濟損失恐達1,000億泰銖（約246億港元）。除了泰國，馬來西亞農業部在去年12月底也宣布嚴禁中國豬肉製造的香腸、切片豬肉或煙燻火腿等產品進口。

由泰國衛生署公佈的最新指引。（圖片來源：泰國政府旅遊局（HK）@FB）

由泰國衛生署公佈的最新指引。（圖片來源：泰國政府旅遊局（HK）@FB）

攜帶生、熟豬肉及所有豬肉製品 需預先書面批准

剛在1月15日，根據香港泰國政府旅遊局在其Facebook專頁指出，泰國衛生署發出最新通知，由即日起凡任何人攜帶生、熟豬肉及所有豬肉製品入境而沒有得到泰國衛生署的事先書面批准，均屬違法。即任何國籍人士應避免攜帶豬肉或其製品入境泰國，除非已得到官方書面批准。

香港泰國政府旅遊局指如有任何查詢，可向泰國有關局以電郵聯絡： dwarroom@dld.go.th

泰國政府嚴控豬肉及豬肉製品入境，還是吃當地豬肉美食。（圖片來源：GettyImages）

即將出發往泰國的朋友，有可能因怕水土不服帶定食物去旅行，又或想帶香港本土手信給泰國親友，要緊記目前任何含豬肉的食物還是可免則免，按下圖看更多「可能踩中地雷的豬肉食物」：

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